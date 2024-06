Russell csalódott az elvesztett lehetőség miatt; Hamilton pocsékul vezetett

A második helyről rajtoló Max Verstappen az első biztonsági szakasz ideje alatt vette át a vezetést a Kanadai Nagydíjon, amit követően már nem igazán engedte ki a vezetést a kezei közül, és végül magabiztos győzelmet aratott. A címvédő holland pályafutása során a hatvanadik, míg Montrealban sorozatban a harmadik alkalommal állhatott fel a dobogó felső fokára, és mivel a közvetlen riválisai közül többen is nulláztak, jelentős mértékben növelte az előnyét az egyéni vb-összetettben. A Red Bull-os kilenc versenyhétvégét követően 56 ponttal előzi meg Charles Leclerc-t, akit további hét pontos lemaradással követ Lando Norris.

„Eléggé őrült verseny volt, sok minden történt, szóval észnél kellett lennünk minden egyes döntésnél. Csapatként jó munkát végeztünk, végig higgadtak maradtunk, és jól időzítettük a bokszkiállásainkat. A biztonsági autó a kezünkre játszott, de azt követően jól menedzseltük a különbségeket. Imádtam, nagyon szórakoztató volt, szükség van ilyen versenyekre is."

Norris a verseny egy pontján vezette a versenyt is, és úgy tűnt, akár újabb győzelmet is arathat, de végül meg kellett elégednie a második hellyel. A McLaren brit versenyzője mindkét biztonsági autós szakasznál később állt ki a vetélytársaival szemben, az első alkalommal pozíciót vesztett a rossz időzítés miatt, míg a második esetben noha az élen tért vissza, Verstappen pár pillanaton belül elment mellette a már felmelegített gumikon, majd nem sokkal később megcsúszott, és George Russell-lel szemben is pozíciót vesztett. Az egyéni összetettben a második Leclerc-t hét pontra megközelítő pilóta Russell kiállásának köszönhetően jött vissza a második pozícióba, és közel négy másodperccel Verstappen mögött szelte át a célvonalat.

„Nagy káosz volt, elég eseménydúsra sikeredett a futam. A rajttól a leintésig jó versenyt futottam, az első két etapom nagyon erős volt, csodálatos tempót diktáltam, de a biztonsági autó kifogott rajtam, míg Miamiban segített, ezúttal rajta vesztettem. A magam részéről úgy érzem, közel tökéletesen teljesítettem, egyszerűen kissé balszerencsés voltam. Ennek ellenére nagyon szórakoztató volt, ezek a körülmények egyszerre tették stresszessé és élvezhetővé a vezetést. Az első etapom során tíz-tizenkét másodperccel is vezettem, és majdnem két-három szekundummal voltam gyorsabb körönként. Gyönyörűen alakult minden, aztán természetesen megint történt valami, ami Montrealban eléggé jellemző."

„De összességében jó volt, gratulálok Maxnak, remek versenyt futott, nem követett el hibákat. Jól szórakoztam, és örülök a második helynek. Sok pontot szereztünk a csapatnak, és remek hétvégét teljesítettünk. Közel vagyunk, és nagyon jó érzés, hogy megint ilyen kicsik voltak a különbségek, és hogy újra dobogóra állhattam. Továbbra is nyomjuk."

A pole pozícióból rajtoló Russell eleinte tartotta magát az élen, a tizenhatodik körben hibázott, aminek következményeként Verstappen és Norris is elment mellette. A mercedeses ezt követően a negyedik és az ötödik helyet is megjárta, de végül a harmadik helyen intette le a kockás zászló, miután a futam hajrájában Oscar Piastrit, majd Lewis Hamiltont is megelőzte. Előbbivel ugyanakkor volt egy kisebb összetűzése is a 64. körben, amikor az egyik előzési kísérleténél a bukótérbe is kikényszerült. Az eset miatt a britnek a sportfelügyelőknél is volt jelenése a leintést követően.

„Úgy érzem, elvesztegettük a lehetőségünket. Az elején nagyon gyorsak voltunk a köztes esőgumin, aztán Lando megelőzött. Aztán amikor száraz pályára alkalmas gumikra váltottunk több hibát is vétettem, miközben a határokat feszegettem, és meg is fizettem az árát. Ugyanakkor megszereztem az idénybeli első dobogómat, és tényleg igazán gyors autónk volt ezen a hétvégén, miközben nagyon jó élmény volt harcba szállni a győzelemért. Ez az, amiről szólnia kell a Formula–1-nek, és ez az, amiért versenyzünk."

Az egyszeres futamgyőztes úgy érzi, meglehetett volna a győzelem is. „Megvolt hozzá a tempónk. Max nagyon erős volt, de amikor a végén feltettük a közepes abroncsokat, akkor nagyon-nagyon gyors voltam. A hiba, amikor Oscar támadása közben elvesztettem egy helyet Lewisszal szemben, elvette tőlem a legalább a második helyet, sőt, talán még Max-szal is csatába szállhattam volna a verseny hajrájában. De a pozitívumokat fogjuk magunkkal vinni ebből a hétvégéből."

Noha néhány körrel a vége előtt Hamilton előrelépett a dobogót jelentő harmadik helyre, az utolsó pillanatokban Russell megelőzte, és meg kellett elégednie a negyedik pozícióval. A hétszeres világbajnok kicsit sem volt elégedett a leintést követően, úgy érzi, pocsék teljesítmény nyújtott a montreali hétvégén. „Nem igazán változott semmi ahhoz képest, amit szombaton éreztem. Elég pocsék teljesítményt nyújtottam a hétvégén. Az időmérőn néhány dolog közbejött, de leginkább én voltam a hibás, és most a valaha volt egyik legrosszabb versenyemet futottam, rengeteg hibát követtem el. Persze ha sikerült volna előrébb kvalifikálnom magam, akkor sokkal jobb helyzetben lehettem volna. Visszamegyek a tervezőasztalhoz."

„De nagyon köszönettel tartozom minden gyárban dolgozónak azért, hogy fejlesztik az autót, hiszen mostanra harcolni tudunk vele. Ez nagy pozitívum az idény következő szakasza szempontjából, tudom, hogy további frissítések fognak érkezni, szóval szoros csatára számítok. Ha összeszedem magam, akkor egy ponton érkezni fognak a jobb eredmények is. Tisztában vagyok vele, hogy ezen a hétvégén a kocsink képes lehetett volna a győzelemre is. Pontosan ezért nem túl jó érzés ez most, de visszük magunkkal a pontokat, és a folytatásban is tovább próbálkozunk."

Folytatás két hét múlva a Spanyol Nagydíjjal.

PILÓTA GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS LGYK PONT 1. Max Verstappen 7 7 8 2 194 2. Charles Leclerc 1 5 8 - 138 3. Lando Norris 1 4 8 - 131 4. Carlos Sainz Jr. 1 4 7 - 108 5. Sergio Pérez - 3 7 2 107 6. Oscar Piastri - 1 9 - 81 7. George Russell - 1 8 1 69 8. Lewis Hamilton - - 8 2 55 9. Fernando Alonso - - 6 1 41 10. Cunoda Juki - - 5 - 19 11. Lance Stroll - - 4 - 17 12. Daniel Ricciardo - - 2 - 9 13. Oliver Bearman - - 1 - 6 14. Nico Hülkenberg - - 4 - 6 15. Pierre Gasly - - 2 - 3 16. Alexander Albon - - 1 - 2 17. Esteban Ocon - - 2 - 2 18. Kevin Magnussen - - 1 - 1 a világbajnokság állása