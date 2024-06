Verstappen nyert, a két Ferrari kiesett a változékony időt hozó kanadai versenyen

Rendkívül kiélezett csatát és meglepetéseredményt hozott a montreali időmérő, hiszen George Russell azonos időt futott Max Verstappennel, és annak köszönhetően várhatta ő az élről a piros lámpák kialvását, hogy előbb futotta meg a körét. A címvédőnek így meg kellett elégednie a második rajthellyel. A brit, holland kettős mögül a McLaren párosa, Lando Norris és Oscar Piastri rugaszkodhatott el, míg a harmadik sorban meglepetésre Daniel Ricciardo és Fernando Alonso foglalhatott helyett.

A Kanadai Nagydíjon Michael Schumacherrel karöltve legsikeresebb versenyzőnek számító Lewis Hamilton a hetedik pozíciót szerezte meg, míg a Ferrari duója, Charles Leclerc és Carlos Sainz Jr. kiszorult a top 10-ból: a monacói a tizenegyedik, a spanyol a tizenkettedik helyről vághatott neki a 70 körös versenynek a Gilles Villeneuve-ről elnevezett pályán.

Ami az előzetes várakozásokat illette, vasárnap is leszakadt az ég Montrealban, és noha a rajt előtt rövid időre eláltt, és még a nap is előbújt a fellegek közül, a pálya nem száradt fel a kezdésig, sőt, a felvezető kör előtt újra elkedett esni, miközben az időjárás-előrejelzések szerint arra lehetett számítani, hogy a verseny során is érkezik még utánpótlás, ami nagy izgalmakat vetített előre.

A két Sauber-versenyző, Valtteri Bottas és Csou Kuan-jü a bokszutcából várhatta a rajtot, míg a Monacói Nagydíjról öt helyes rajtbüntetést magával hozó Esteban Ocon autója körül nagy volt a sürgés-forgás, de a francia végül el tudott rugaszkodni.

Russell jól kapta el a rajtot, és sikerült megtartania a vezetést, mögé Verstappen és a két McLaren változatlan sorrendben sorolt be, míg Alonso és Hamilton egy-egy helyet lépett előre, miután Daniel Ricciardót utasították maguk mögé.

A mezőnyből ketten, Nico Hülkenberg és Kevin Magnussen az extrém esőgumi mellett döntött, ami leinte remek választásnak bizonyult, hiszen mindketten gyors tempóban törtek előre, miközben a köztes esőgumin érkezők szemlátomást szenvedtek hozzájuk képest. A negyedik körben a dán már a negyedik, míg a német a nyolcadik helyen haladt, azonban ezen a ponton megakadt a felzárkózásuk, hiszen a felszáradó pálya miatt hamarosan hátrányba kerültek.

A változó körülmények hatására az élmezőnyben is elkezdtek átalakulni a különbségek: Verstappen a tizenkettedik körben már egy másodpercen belül haladt a vezető Russell mögött, miközben Norris megfutotta a verseny addigi körét. Hátrébb a továbbra is extrém esőgumin haladó Hülkenberg vesztette a pozíciókat, miközben az időközben cserélő csapattársa a tizennegyedik helyen érkezett.

Noha Verstappen körökön keresztül egy másodpercen belül haladt Russellhez képest, nem igazán került előzési helyzetbe, ráadásul a 16. körben kisebb hibát is vétett a első kanyarnál, aminek következményeként súlyos másodperceket vesztett, és kénytelen volt elkezdeni a visszapillantó tükrét figyelni, hiszen megérkezett rá a remek tempót diktáló Norris, aki két körrel később már nyithatta is a hátsó szárnyát, hiszen a versenyirányítás időközben engedélyezte a DRS használatát.

A McLaren brit versenyzője a huszonegyedik körben Verstappent, míg egy körrel később Russellt is maga mögé utasította, aminek értelmében az élre állt, miközben az addig vezető Mercedes-pilóta kicsúszott a bukótérbe, és a holland vetélytársával szemben is pozíciót vesztett.

A 25. körben Sargeant újabb hibát vétett, ám ezúttal nem úszta meg, összetörte a Williamst. Az eset miatt pályára küldték a biztonsági autót, ami kavarodást okozott az élmezőnyben, Norris egy körrel később tudott kiállni a riválisaihoz képest, aminek következményeként két pozíciót is vesztett. A vezetést Verstappen vette át, míg a második pozícióba Russell lépett előre. A harmadik Norris mögött Piastri és Hamilton alkotta az első ötöst, vagyis a hétszeres bajnok megelőzte Alonsót a kiállások ideje alatt.

A korlátozás a 29. kör végén ért véget, amikor Charles Leclerc a mezőnyből elsőként száraz pályára alkalmas gumikra váltott, ez azonban rendkívül rossz időzítésnek bizonyult, hiszen a következő körben újra leszakadt az ég a Montrealba, ami kisebb felfordulást is okozott, mivel többen is megcsúsztak. Az újabb égi áldás ugyanakkor nem tartott sokáig, és rövidesen újra elkezdett felszáradni a pálya. Ennek leginkább Cunoda Juki örülhetett, aki a többi ellenfelével ellentétben nem állt ki újabb köztes gumikért, és a hetedik helyen haladt féltávnál.

Hamilton vezérletével a 44. körben a versenyzők elkezdtek megérkezni a bokszutcába a száraz pályára alkalmas gumikért – egyedül Norris húzta el pár körrel az etapját, ami jó döntésnek bizonyult, hiszen Russell-lel szemben sikerült egy helyet javítania, és az sem sokon múlt, hogy Verstappent is átugorja. A brit ugyanakkor hibázott az ötvenedik körben, aminek következményeként elvesztette a megszerzett pozícióját a mercedeses ellenfelével szemben.

Az 53. és az 54. körben három versenyző számára is véget ért a verseny: először Pérez hibázott, és törte össze a Red Bullt, majd Sainz csúszott meg, és vitte magával Albont. Az utóbbi eset miatt másodszor is pályára küldték a biztonsági autót, amit a Mercedes párosa kihasznált, hiszen Russell és Hamilton is gumit cserélt. Előbbi közepesen a negyedik, utóbbi keményen az ötödik helyen várhatta a folytatást.

Verstappen megtartotta a vezetést az újraindításnál, mögötte változatlan sorrenedben fordult az első ötös. A következő körökben a holland némileg el tudott lépni Norristól, miközben mögöttük kemény csata folyt a harmadik helyért. Russell többször is keményen támadta Piastrit, és az egyik alkalommal ki is kényszerült a bukótérbe, aminek okán Hamiltonnal szemben is pozíciót vesztett. Ezt követően a hétszeres bajnok kezdte támadni a mclarenest, és hamarosan meg is előzte a vetélytársát, de sokáig nem örülhetett, hiszen a csapattársa időközben visszajött a csatába, és Piastri után őt is levadászta. A folytatásban már nem változott az állás: Verstappen magabiztos győzelmet aratott, pályafutása során a 60., míg Montrealban sorozatban harmadszor állhatott fel a dobogó felső fokára. A második Norris lett, majd Russell, Hamilton, Piastri, Alonso, a hazai pályán versenyző Lance Stroll, a rajtnál történt kigrása miatt öt másodperces időbüntetést is kapó Ricciardo, illetve Pierre Gasly vezérletével az Alpine kettőse zárta a pontszerzők sorát.

Folytatás június 21. és 23. között a Spanyol Nagydíjjal.