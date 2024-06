Ítéletidő és piros zászló Montrealban – Norris az élen az első szabadedzésen

Alig kezdődött el a Formula–1-es idény európai szakasza, a mezőny rövid kitérőt tesz Észak-Amerikában. Két héttel ezelőtt egyébként a Red Bull idei leggyengébb versenyhétvégjét teljesítette Monacóban, így a Ferrari szárnyalással, a Red Bullt pedig leszerepléssel készülhetett a montreali versenyhétvégére, amelyen kérdéses, hogy Max Verstappenék vissza tudnak-e vágni.

Ahogyan Kanadában nem ritka, az időjárás ezúttal is közbeszólt, ráadásul rögtön az első szabadedzés előtt. Nem sokkal azt megelőzően, hogy a versenyzők megkezdhették volna a felkészülést a pályán, hatalmas zivatar, sőt, jégeső csapott le a Circuit Gilles Villeneuve-re. Ennek következtében hamar nyilvánvalóvá vált, hogy csúszik a nyitó tréning kezdete.

Végül is 21 percig kellett a versenyzőknek várakozniuk, majd amikor zöldre váltott a bokszutca végi lámpa, Lewis Hamilton hajtott ki elsőként. A hétszeres világbajnokot hamarosan többen követték, ám a körözés kevesebb mint negyedóráig tartott. Csou Kuan-jü ugyanis falnak csapta a Sauberjét, és máris véget ért számára a nyitó edzés.

Szerencsére néhány perc alatt elszállították a sérült autót, így folytatódhatott a tréning. Húsz perccel a leintés előtt Hamilton állt az élen, ám a mezőny közel fele még nem rendelkezett köridővel. Negyedórával a leintés előtt aztán a Ferrari volt a leggyorsabb csapat – Carlos Sainz Jr. az első, Charles Leclerc a második pozícióban állt.

Sokan még ekkor is köridő nélkül álltak, és néhányan így is fejezték be a tréninget. Az élen Lando Norris nyitott Montrealban, mögötte a Ferrari párosa végzett, a top tízbe még Hamilton, Verstappen, Oscar Piastri, Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Sergio Pérez és George Russell fért be.

Folytatás magyar idő szerint 23 órakor a második szabadedzéssel!

1. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:24.435 átlag: 185.937 km/ó 2. Carlos Sainz Jr. spanyol Ferrari 1:24.763 0.328 3. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:25.306 0.871 4. Lewis Hamilton brit Mercedes 1:25.970 1.535 5. Max Verstappen holland Red Bull-Honda RBPT 1:26.502 2.067 6. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:26.754 2.319 7. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:27.584 3.149 8. Valtteri Bottas finn Sauber-Ferrari 1:27.670 3.235 9. Sergio Pérez mexikói Red Bull-Honda RBPT 1:28.058 3.623 10. George Russell brit Mercedes 1:28.541 4.106 11. Daniel Ricciardo ausztrál RB-Honda RBPT 1:28.582 4.147 12. Cunoda Juki japán RB-Honda RBPT 1:28.723 4.288 13. Kevin Magnussen dán Haas-Ferrari 1:29.052 4.617 14. Nico Hülkenberg német Haas-Ferrari 1:32.826 8.391 15. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:33.411 8.976 16. Logan Sargeant amerikai Williams-Mercedes 1:36.586 12.151 17. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:40.530 16.095 18. Csou Kuan-jü kínai Sauber-Ferrari idő nélkül – 19. Jack Doohan* ausztrál Alpine-Renault idő nélkül – 20. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes idő nélkül – * csak az első szabadedzésen vett részt kanadai nagydíj, az első szabadedzés végereménye