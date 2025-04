„Néhány percre elfelejthetjük, hogy milyen idényünk van” – Rúben Amorim a drámai El-továbbjutás után

Még a Manchester United történelmében is csodaszámba ment, ami nagycsütörtökön történt az Old Traffordon – a „vörös ördögök” kétgólos hátrányból felállva, hosszabbítás után búcsúztatták az Olympique Lyont a labdarúgó Európa-liga negyeddöntőjében, egy sokáig emlékezetes összecsapáson. A meccs után a főszereplőknek volt mondanivalójuk: Rúben Amorim, a manchesteriek menedzsere és Paulo Fonseca, a lyoniak vezetőedzője is értékelte a látottakat.

Mint arról hírt adtunk, csütörtökön egészen drámai végkifejlet után torkollott hosszabbításba a Manchester United és az Olympique Lyon összecsapása, amelyet végül 5–4-re az angol együttes nyert meg, és 7–6-os összesítéssel kiharcolta a továbbjutást – az angolok a meccs 120. és 121. percében szerezték a továbbjutást jelentő gólokat.