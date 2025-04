Fergie-time: a Manchester United a 120. és a 121. percekben szerzett gólokkal győzte le a Lyont

EURÓPA-LIGA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

MANCHESTER UNITED (angol)–OLYMPIQUE LYON (francia) 5–4 (2–0, 2–2, 2–3) – hosszabbítás után

Manchester, Old Trafford, 73 228 néző. Vezette: Sandro Schärer (svájci)

MAN. UNITED: An. Onana – Mazraui (L. Shaw, a szünetben), Maguire, Yoro – Dalot, Ugarte (Mount, 87.), Casemiro, Dorgu (Amass, 100.) – Garnacho (Eriksen, 100.), R. Höjlund (Mainoo, 87.), Bruno Fernandes. Menedzser: Ruben Amorim

LYON: Lucas Perri – Maitland-Niles, Clinton Mata, M. Niakhaté, Tagliafico (Caleta-Car, 115.) – Tolisso, Akouokou (Tessmann, 55.), Veretout (Lacazette, 55.) – Cherki (Abner Vinícius, 107.), Mikautadze (M. Fofana, 64.), Almada. Vezetőedző: Paulo Fonsece

Gólszerző: Ugarte (10.), Dalot (45+1.), Bruno Fernandes (114. – 11-esből), Mainoo (120.), Maguire (120+1.), ill. Tolisso (71.), Tagliafico (78.), Cherki (105.), Lacazette (109. – 11-esből)

Kiállítva: Tolisso (89.)

Továbbjutott: a Manchester United, 7–6-os összesítéssel, hosszabbítás után

A Manchester United a múlt héten közel állt hozzá, hogy megtörje immár egy hónaposra nyúlt nyeretlenségi sorozatát, ám akkor – nagyrészt – André Onana kapus két bakija miatt végül kiegyenlített a Lyon. Ezúttal viszont a kameruni kapus egyértelműen jóvá tett valamit az odavágón elkövetett hibáiból, igaz, az első félidő felénél bemutatott első nagy bravúrjainál már 1–0-ra vezetett a United.

A találkozó első valamirevaló – egyébként igen mutatós – támadásának végén Alejandro Garnacho lapos beadását lőtte a kapu közepébe 8 méterről az érkező Manuel Ugarte. A manchesteriek szerették volna gyorsan lezárni a továbbjutás kérdését, ám negyedóra játék után Casemiro okos tekerését bravúrosan kivédte Lucas Perri. A félidő második felének eleje viszont egyértelműen a franciák fölényét hozta: előbb Paul Akouokou fejesét, majd Rayan Cherki lövését kellett védenie Onanának. Válaszként tíz perccel a szünet előtt Bruno Fernandes a tizenhatoson belül estében lőtt kapásból, a labda a keresztlécen csattant s ezzel elkezdődtek ismét a United percei. Végül a hazai fölény a félidő ráadásában érett góllá, amikor Harry Maguire remek felívelése után Diogo Dalot lőtte a labdát a jobb oldali kapufa segítségével a gólvonal mögé.

Ugarte gólöröme (Fotó: Getty Images)

A második félidő jó irammal, pörgősen kezdődött: néhány perc játék után Garnacho helyzeténél ott volt az argentin lábában a harmadik hazai gól, más kérdés, hogy ott is maradt, mert Perri nagy bravúrral védte a védőjét elfektető támadó ziccerét. Válaszként gyorsan jött Tolisso fordulásból leadott lövése és Onana újabb remek védése – gyorsan el is repült az első negyedóra. A folytatásban viszont a United szép lassan kezdett belekényelmesedni az előnyébe, s úgy tűnt, Bruno Fernandesék elhitték, hogy megvan számukra a továbbjutás. Ennél jobban nem is bízhatták volna el magukat a „vörös ördögök”, a Lyon pedig hét perc alatt kiegyenlített. Előbb Corentin Tolisso stukkolt bele egy szabadrúgás után Lacazette csúsztatásába és a labda a tehetetlen Onana mellett a kapuban kötött ki, majd Malick Fofana beadása után a visszalőtt labdát Nicolas Tagliafico lövése után Onana már csak a gólvonal mögül tudta kipaskolni. Ezzel a Lyon visszaszállt a meccsbe, s kiharcolta a hosszabbítást, amelyet viszont már emberhátrányban volt kénytelen kezdeni, miután a 89. percben Tolisso megkapta a második sárga lapját is.

Tolisso fejese (Fotó: Getty Images)

A ráadás első félidejének végén aztán érkezett a múlt heti meccs lyoni hőse, Cherki, és miután a Fofanától elé kerülő labdát kényelmesen átvehette a tizenhatos előterében, a 105. percben kíméletlenül bebombázta a bal alsó sarokba. A ráadás második félidejének közepén aztán Fofana megint a földre került, csak ezúttal nem a tizenhatos vonala előtt, hanem a büntetőterületen belül, a megítélt tizenegyest pedig Alexandre Lacazette higgadtan értékesítette, ezzel pedig hátrányból kétgólos előnybe került a Lyon. Ami aztán perceken belül lefeleződött, ugyanis Casemiróba a tizenhatoson belül nagyot rúgott Thiago Almada, a megítélt büntetőt pedig Bruno Fernandes váltotta gólra. Az őrületnek pedig még messze nem volt vége, a 118. percben jött ugyanis Kobbie Mainoo és kiegyenlített. Alig telt el azonban másfél perc és már ismét a Unitednél volt az előny, miután Casemiro balról érkező beadásánál Harry Maguire jól vált le a védőjéről és az ötös jobb sarkáról precízen bólintott a kapu jobb oldalába, ezzel kialakítva a végeredményt. A Manchester United hihetetlen mérkőzésen végül 7–6-os összesítéssel jutott a legjobb négy közé.

A UNITED UTOLSÓ HÁROM GÓLJA

PERCRŐL PERCRE