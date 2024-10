El: Dominic Solanke lehet az új Harry Kane a Tottenhamben

A dél-koreaiak nem viccelnek. Kétszáz üzletember hetekkel ezelőtt összedobta a pénzt, kibérelt egy magángépet, a sorsolást követően megvették a Groupama Aréna négy hazai Európa-liga-mérkőzésére szóló bérletet (noha csak a Tottenham találkozójára érkeznek Budapestre), és kedden útra keltek, hogy a helyszínen nézzék meg a 89-szeres válogatott Szon Hung Mint. Más világ, más lépték, más típusú rajongás… A milliomos vállalkozók fohászkodhatnak, hogy a világhírű támadó sérülése ellenére szerdán valóban elutazzon a csapattal a magyar fővárosba.

Sam Matterface

Sam Matterface, a londoni TNT Sports, a talkSPORT és az ITV Sport kommentátora szinte mindent tud a Tottenham Hotspurről, a hétvégén is a helyszínen látta, amint a csapat 3–0-ra megveri a Manchester Unitedet az Old Traffordban. Arra kértük, beszéljen a látottakról, és miután hétről hétre követi a londoniakat, a csapat legféltettebb titkairól is mindent tud.

„A dél-koreai üzletemberek Londonban is sokszor ott voltak a lelátón, rajonganak Szon Hung Minért. Sajnos egyre kevesebb az esélye, hogy a csapatkapitány útra kel szerdán, információm szerint a sérülése nem teszi lehetővé, hogy pályára lépjen csütörtök este. A Manchester United ellen pihent, hátha rendbe jön, utólag nem is volt gond, hogy nem játszott, a csapat nélküle is lerohanta az MU-t. Ritkán látok ilyen mérkőzést a Premier League-ben, nem vicc, a Spursnek nem három, legalább nyolc gólt kellett volna szereznie… A helyzetek és lehetőségek alapján már a szünetben könnyedén vezethetett volna négy góllal.”

A Ferencváros következő ellenfelének egyértelműen a szélsőjáték az egyik legnagyobb erőssége, alighanem Budapesten is négy védővel áll fel a gárda, a jobb és bal oldali hátvéd nem csupán a védekezésre figyel, a támadásokhoz is gyakran lép fel. A hátvédsorban mégis a középső védő, Micky van de Ven a legveszélyesebb.

„Sok fürge futballistája van a Tottenhamnek, a leggyorsabb Micky van de Ven – folytatta Sam Matterface, aki a napokban a Manchester City menedzserével, Josep Guardiolával készített interjút. – Belső védő, de hihetetlen tempóban lép fel a támadásokhoz. A legváratlanabb pillanatokban indul meg az ellenfél kapuja felé, ha gyors ellentámadást vezet a csapat, többször előfordul, hogy meglódul. Az argentin világbajnok Cristian Romero sem lassú, rá is nagyon oda kell figyelni. Ami a támadókat illeti, Dominic Solanke augusztus elején szerződött a Bournemouthból Londonba, a jelek szerint telitalálat a megszerzése. Négy Premier League-mérkőzésen két gólt szerzett, a Manchester United kapujába is betalált, elsősorban tőle várják a gólokat. Későn érő típus, ha tippelnem kellene, belőle lehet az új Harry Kane.”

Ami a londoni együttes gyengeségeit illeti, a neves angol kommentátor kiemelte: a szögleteknél és az oldalról érkező szabadrúgásoknál sebezhető.

„Ha a Ferencváros hatékony a szögletek elvégzésében, lehet keresnivalója. Egyértelműen gondot okoz a Tottenhamnek az oldalról érkező labdák kivédekezése. A kapus Guglielmo Vicario hajlamos lefagyni a gólvonalon.”

Ha valaki azt gondolná, az ausztrál Ange Postecoglou menedzser vezette együttes rutinszerű mérkőzésként fogja fel a Ferencváros elleni összecsapást, téved. A klubnál egyértelmű cél egy trófea megszerzése ebben az idényben, erre az Európa-liga (is) lehetőséget kínál.

„Nagyon komolyan veszik az El-t a klubnál. Nem gondolják, hogy a magyar bajnok elleni találkozó könnyű lesz, készülnek a meccsre. Ange Postecoglou nyilvánosan kijelentette, az idényben mindenképpen trófeát nyer a csapattal, bárhová is ment korábban, legrosszabb esetben a második évad végére megszerezte. A Tottenham tizenhat éve elhódította az angol Ligakupát, azóta semmi, emiatt rengeteg kritika érte a szurkolók részéről a vezetőséget és a csapat körül dolgozókat. Szóval tényleg itt az ideje az újabb trófeának!”

Zöld a szíve a londoni együttes ősszel igazolt magyar középpályásának, a 24-szeres válogatott Csiki Annának Az ősszel került a 24 esztendős, 35-szörös magyar válogatott Csiki Anna a svéd Häckentől a Tottenham Hotspurhöz, amely négy évre szóló szerződést kötött vele. A Fradiban nevelkedő, az első csapatban három éven át szereplő futballista a bajnokság mindkét fordulójában pályára lépett a jelenleg harmadik helyen álló együttesben. „Néhány nap híján két hónapja vagyok a Tottenham játékosa – mondta érdeklődésünkre a 24 éves középpályás. – Robert Vilahamn az edzőnk, akivel korábban a BK Häckennél együtt dolgoztam, az ő személye is befolyásolta a Londonba költözésemet. Ugyanott edzünk, ahol a férfi első csapat, csak más épület a bázisunk. Közös médiaeseményeken találkozhatunk a sztárokkal, legutóbb éppen James Maddisonnal futottam össze, kedélyesen elbeszélgettünk, közvetlen, barátságos ember.” Arra a kérdésre, hogy a londoni klub női labdarúgói figyelemmel kísérik-e a Fradi elleni csütörtöki meccset, Csiki Anna így válaszolt: „Természetesen! Gyakran kérdezik a társaim, kinek szurkolok, amire csak annyit felelek: zöld a szívem.” V. GY.

EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ

2. FORDULÓ

18.45: Ferencvárosi TC–Tottenham Hotspur (angol) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!