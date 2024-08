Hajnal Tamás: Reméljük, versenyképesek leszünk az Európa-ligában

A Banja Lukában megrendezett csütörtök esti összecsapás másnapján kora reggel Boszniából egyenesen Nyonba repült a Ferencváros vezetősége. Hajnal Tamás sportigazgató is természetesen a helyszínen követte figyelemmel az Európa-liga új rendszerű sorsolását. A zöld-fehérek elöljáróját a helyszínen értük utol, s elmondta lapunknak, mit gondol a riválisokról és a csapatra váró kihívásokról.

„Büszkék vagyunk rá, hogy részesei lehetünk ennek az új rendszerű Európa-liga-főtáblás rendszernek – vágott bele Hajnal Tamás. – Az első két kalapból két igazi topcsapatot sikerült két elit bajnokságból kapni, az Eintracht Frankfurt és a Tottenham is kimagasló tudású együttes, de a többi ellenfelünk is magas színvonalat képvisel. Ugyanakkor lehetőséget is adnak számunkra, hogy megméressük magunkat. Reméljük, versenyképesek leszünk, és minél több pontot szerzünk a sorozatban.”

Az Eintracht Frankfurt a nyáron éppen a klubhoz szerződő Lisztes Krisztián személye miatt lehet izgalmas. Kérdés persze, a német gárda szakmai stábja milyen szerepet szán a fiatal magyarnak.

„A találkozó Lisztes Krisztián személye miatt akár presztízscsatának is nevezhető lenne, de számunkra nem ez a párharc legfontosabb szempontja – folytatta Hajnal Tamás. – Németországi múltamból adódóan jól ismerem a Frankfurtot, olyan klub, ahol a nemzetközi mérkőzéseknek rendre nagy jelentőségük van. Fantasztikus hangulatú stadion és egy, a Bundesliga élmezőnyéhez tartozó csapat vár ránk. Azt pedig majd meglátjuk, hogy Lisztes Krisztiánnak a találkozó időpontjában milyen szerepe lesz a klubjában, meghatározó tagja lesz a frankfurtiaknak, esetleg epizódszerep vár rá.”

Az új típusú lebonyolítású rendszerről a sportigazgató elmondta, kifejezetten izgalmasnak ígérkezik.

„Mindenki számára új tapasztalat lesz a mostani sorozat. Hogyan alakulnak a helyezések, a szerzett pontoknak milyen hatásuk lesz a tabellán betöltött pozíciókra. Számunkra örömteli, hogy két mérkőzéssel többet játszunk ilyen magas színvonalon, ez mindenképpen óriási lehetőség, hiszen a hat helyett nyolc főtáblás összecsapás vár ránk. Büszkék vagyunk rá, hogy a magyar labdarúgást ismét ezen a szinten képviselhetjük.”