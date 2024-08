Pascal Jansen: Bejutottunk az Európa-ligába, ez volt a cél!

„Kellően önkritikusnak kell lennünk. Két meccs alatt egy gólt sem szereztünk a bosnyákok ellen a rendes játékidőben, sőt, kapura sem nagyon lőttünk ezen a meccsen, ami finoman szólva is kevés. A hosszabbításban vezetést is szereztek, de aztán tudtunk növelni a játék intenzitásán, majd egy tizenegyessel sikerült kiegyenlíteni, de hát ezzel a meccsel nem lehetünk elégedettek. Küzdöttünk, emiatt nem érhet minket kritika, de ki kell mondani, ebben a párharcban egyáltalán nem játszottunk jól. Szerencsére a szétlövésnél jobbak voltunk, a szerencse is velünk volt” – nyilatkozta az M4 Sportnak Dibusz Dénes.

„Szeretnék gratulálni a csapatnak, hogy bejutottunk az Európa-ligába, ez volt a cél. A teljesítmény persze más kérdés, hiszen hazai pályán és ezúttal sem játszottunk jól. Látszik, hogy nagyon sok munka vár még ránk, nem tudtunk elég helyzetet kialakítani, fáradtak is voltunk, egy kicsit ráfeszültünk erre a meccsre. A labdabirtoklással nem volt baj, de a támadóharmadban voltak problémáink, nem voltunk elég jók a labdával, nem tudtuk megcsinálni az egy az egyeket, nem jöttek a kulcspasszok. Most jön a főtábla, már erre kell figyelnünk, továbbra is keményen dolgozunk” – értékelt Pascal Jansen vezetőedző.

EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ

RÁJÁTSZÁS, VISSZAVÁGÓ

Borac Banja Luka (bosnyák)–Ferencváros 1–1 (0–0, 1–0, 1–1) – tizenegyesekkel: 2–3

Banja Luka, Városi Stadion. Vezette: Erik Lambrechts (belga)

BORAC: Manojlovics – Vukcsevics (Kvrzic, 86.), Meijers, Carolina, Herera – Grahovac, Skorup (Pihler, 85.) – Kulasin (Hrelja, 76.), Savic, Szrecskovics (Cavic, 64.) – Lukic (Vukovic, 94.). Vezetőedző: Mladen Zizovic

FTC: Dibusz – Makreckis, Knoester, I. Cissé (Gruber, 106.), C. Ramírez (Civic, 75.) – Maiga (Zachariassen, a szünetben), Rommens – Abu Fani – Misidjan (Ben Romdan, a szünetben), Pesics (Varga B., 85.), A. Traoré (Kady, 70.). Vezetőedző: Pascal Jansen

Gólszerző: Cissé (105. – öngól), ill. Varga B. (111. – 11-esből)

Továbbjutott a Ferencváros, tizenegyesekkel.