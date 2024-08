„Minden mérkőzésen van keresnivalónk” – Dibusz Dénes az El-sorsolásról

Az FTC vezetőedzője számára különleges lesz a El, hiszen korábbi csapatával, az AZ-tel is megmérkőznek majd.

„Természetesen hatalmas boldogság, hogy a mi nevünk is ott szerepelt az Európa-liga-sorsoláson, megszenvedtünk érte – kezdte Pascal Jansen. – Van néhány érdekes csapat, egy ki is emelkedik közülük, tudják, kire gondolok, az AZ Alkmaarra. Ez egy olyan dolog, amelynek meg kellett történnie, nem lehetett másképp. Boldog vagyok, hogy ezt a találkozót hazai pályán, a saját szurkolóink támogatása mellett játszhatjuk le. Jó, hogy mi is részesei lehetünk ennek az új lebonyolítási rendszernek. Nagyon várjuk már ezt a kihívást.”

A holland szakember után a Ferencváros kapusa, Dibusz Dénes nyilatkozott, szerinte mindegyik meccsen lesz keresnivalójuk, de egy könnyű mérkőzésre sem számíthatnak.

„A repülőről leszállva néztük a sorsolást, hogy ki kerül mellénk. Lesz pikantériája egy-egy meccsnek, hiszen pont a Frankfurt vette meg Kriszt (Lisztes Krisztiánt – a szerk.). A Tottenham is egy valódi sztárcsapat, hatalmas dolog, hogy ezt az együttest fogadhatjuk a Groupama Arénában. Bármelyik mérkőzésen lehet pontot, pontokat szerezni, ideértve természetesen az első kalapból kikerült csapatokat, mint a Frankfurt és a Tottenham. Minden kalapból kaphattunk volna sokkal-sokkal nehezebb ellenfeleket, persze tudjuk jól, hogy ezen a szinten nincs egyszerű meccs. Nincsenek irreális elvárásaink, de hiszünk abban, hogy van keresnivalónk az összes találkozón. A vezetőedző oldaláról nézve is lesz különleges meccs, hiszen korábbi csapatát, az Alkmaart fogadjuk majd. Érdekes lett megint ennek a sorsolásnak az eredménye” – mondta az FTC csapatkapitánya, Dibusz Dénes a fradi.hu-nak.

Mint beszámoltunk róla, a zöld-fehérek otthon lépnek majd pályára a Tottenham Hotspur, az AZ, a Malmö és a Nice ellen, míg idegenben az Eintracht Frankfurttal, a PAOK-kal, a Dinamo Kijevvel és az Anderlechttel találkoznak a főtáblán.