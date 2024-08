El: Immobile duplázott, a Besiktas kiütéses győzelemmel jutott főtáblára

A Besiktas őrült, 3–3-as első mérkőzés után fogadta hazai pályán a Luganót a visszavágón. A törökök hamar megszerezték a vezetést, a nyár sztárigazolása, Ciro Immobile volt eredményes fejjel egy kipattanó után. A svájci csapat a fordulás után kiegyenlített, de a második félidő második felében a Besiktas ellenállhatatlanul futballozott: Gedson Fernandes, Rafa Silva és Immobile hat perc alatt három gólt is összehozott, a ráadásban még Salih Ucan is beköszönt, ő állította be az 5–1-es végeredményt.

Az Ajax már az odavágón aratott 4–1-es sikerével lezárta a Jagiellonia Bialystok elleni párharcot, de azért a második meccset se vette félvállról. A hollandoknál Kian Fitz-Jim, Kenneth Taylor és Brian Brobbey szállította a gólokat, így a visszavágót 3–0-ra megnyerte az amszterdami együttes.

A Petrocub Hincesti és a Ludogorec Razgrad összecsapásán sem maradt sok kérdés az odavágó után: a bolgárok a 4–0-s győzelem után idegenben is nyertek, 2–1 lett a vége.

A végére hagyta a továbbjutást az FCSB, amely Darius Olaru 93. perces góljával vívta ki a továbbjutást az osztrák LASK ellen. A románokhoz hasonlóan APOEL is a rendes játékidő ráadásában nyerte meg a Rigas FS elleni visszavágót, de mégsem lehetett boldog – az egygólos siker itt csak a hosszabbítás kiharcolásához volt elég, a lettek a tizenegyespárbajt 4–2-re behúzták. Szétlövés után örülhetett az Elfsborg is, amely hazai pályán 1–0-ra kikapott a Moldétól, de a tizenegyeseknél jobbnak bizonyult a norvég ellenfelénél.

Akárcsak az első meccsen, a visszavágón is 1–0-ra nyert a Viktoria Plzen a Hearts ellen, így 2–0-s összesítéssel továbbjutott a cseh csapat – az Anderlecht ugyanilyen különbséggel ejtette ki a Dinamo Minszket. A PAOK a 4–0-s győzelme után idegenben is simán, 2–0-ra megverte a Shamrock Roverst. Izgulnia kellett viszont a Bragának, amely kétgólos hátrányba került a Rapid Wien vendégeként. A portugálok a második félidőben végül összekapták magukat, kiegyenlítettek és 4–3-as összesítéssel kiharcolták a főtáblán való részvételt.

EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ

RÁJÁTSZÁS, VISSZAVÁGÓ

APOEL (ciprusi)–Rigas FS (lett) 2–1 (Susic 75., Donisz 90+4., ill. Ikaunieks 40.) – tizenegyesekkel: 2–4

Továbbjutott: a Rigas FS 3–3-as összesítés után tizenegyesekkel

Elfsborg (svéd)–Molde (norvég) 0–1 (Berisha 62.) – tizenegyesekkel: 4–2

Továbbjutott: az Elfsborg 1–1-es összesítés után tizenegyesekkel

Petrocub Hincesti (moldovai)–Ludogorec Razgrad (bolgár) 1–2 (Ambros 28., ill. Delev 75., Rick 90+3.)

Továbbjutott: a Ludogorec Razgrad 6–1-es összesítéssel

Ajax (holland)–Jagiellonia Bialystok (lengyel) 3–0 (Fitz-Jim 43., K. Taylor 64., Brobbey 71.)

Továbbjutott: az Ajax 7–1-es összesítéssel

Anderlecht (belga)–Dinamo Minszk (fehérorosz) 1–0 (Amuzu 83.)

Továbbjutott: az Anderlecht 2–0-s összesítéssel

Besiktas (török)–Lugano (svájci) 5–1 (Immobile 7., 71., G. Fernandes 65., Rafa Silva 70., Ucan 90+2., ill. Vladi 59.)

Továbbjutott: a Besiktas 8–4-es összesítéssel

FCSB (román)–Linzer ASK (osztrák) 1–0 (Olaru 90+4.)

Továbbjutott: az FCSB 2–1-es összesítéssel

Hearts (skót)–Viktoria Plzen (cseh) 0–1 (Cerv, 76.)

Továbbjutott: a Viktoria Plzen 2–0-s összesítéssel

Shamrock Rovers (ír)–PAOK (görög) 0–2 (Ozdojev 64., Deszpodov 75.)

Továbbjutott: a PAOK 6–0-s összesítéssel

Rapid Wien (osztrák)–Braga (portugál) 2–2 (Arrey-Mbi 9. – öngól, Jansson 47., ill. El Ouazzani 68. – 11-esből, Horta 70.)

Továbbjutott: a Braga 4–3-as összesítéssel

Topolyai SC (szerbiai)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 1–5 (Mboungou 90+2. ill., Addo 2., 6., Asante 12., Turgeman 56., Sahar 89.)

Továbbjutott: a Maccabi Tel Aviv, 8–1-es összesítéssel

Borac Banja Luka (bosnyák)–Ferencváros 1–1 (Cissé 105. – öngól, ill. Varga B. 111. – 11-esből) – tizenegyesekkel: 2–3

Továbbjutott: a Ferencváros 1–1-es összesítés után tizenegyesekkel