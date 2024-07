Böde Dániel: Csak saját magunkra lehetünk mérgesek

Böde Dániel (zöldben) jól játszott és gólt szerzett Nagyszebenben, mégis hatalmas csalódásként élte meg a Paks kiesését (Fotó: Paksi FC)

AMIT A HAZAI VERESÉG UTÁN LEHETETT, a Paksi FC kihozta a Corvinul elleni visszavágóból: 2–0-ra legyőzte román riválisát, és emelt fővel búcsúzott az Európa-ligától. Nagy reményei az odavágó ismeretében nem lehettek a Bognár György vezette együttesnek, nem volt realitása a négygólos hátrány ledolgozásának, ám nagyon nem volt mindegy, hogy a labdarúgók milyen teljesítményt nyújtanak. Olyat, ami a „víz alatt” tartja őket, és nehéz folytatást ígér, vagy pedig olyan képet állítanak ki magukról, amely azt bizonyítja, egy hete nem az igazi arcukat mutatták, játékban és mentálisan is sokkal több van bennük.

„Jobban futballoztunk, mint egy hete, többet birtokoltuk, jobban járattuk a labdát, nem hagytunk annyi területet a Corvinulnak a kontrákra, mint az első mérkőzésen – mondta lapunknak még a hazaindulás előtt Osváth Attila, aki gólpasszal járult hozzá csapata győzelméhez. – Voltak helyzeteink, hosszú ideig az ellenfél kapuja előtt tartottuk a labdát, pláne a meccs végén. Talán ha korábban jön az első gólunk, még szorosabbá tehettük volna a párharcot. Ami bennünk volt, kitettük a pályára – ennyire volt elég. Lehet azzal jönni, hogy minden másként alakul, ha rögtön a találkozó elején bemegy Hahn János fejese, vagy a játékvezető nem veszi el les címén Könyves Norbert gólját, csalódottak mégis inkább az első meccs miatt lehetünk, azt ugyanis nagyon elrontottuk. Amikor hazai pályán négy góllal alulmaradsz, nagyon össze kell szedned magad, hogy ne égjen rád a szégyen, úgy gondolom, ez sikerült. Mindig döntő, mennyi párharcot tudsz megnyerni, e tekintetben a visszavágón sokkal erősebbek voltunk, amit Nagyszebenben mutattunk, arra lehet építeni, bízom benne, ezen az úton maradunk. Azon kell most már dolgoznunk, hogy a Konferencialigában szoros párharcot vívjunk a Larnaca ellen, és természetesen azon, hogy mi jussunk tovább!”

A csütörtöki visszavágón végig nagy játékkedvvel futballozott és kétszer is betalált Könyves Norbert, ám csakúgy, mint a paksi találkozón, nem volt szerencséje a játékvezető ítéleteivel. Pakson a Corvinul 1–0-s vezetésénél olyan szituációt követően nem kapott büntetőt, amely egy nappal korábban az Európa-bajnokságon az Anglia–Hollandia összecsapáson tizenegyest ért Harry Kane-nek, Nagyszebenben pedig a 28. percben szabályos gólt szerzett (ezt határozottan állítjuk), ám a VAR szerint lesről indult.

„Nem örül az ember egy ilyen mérkőzés után, ám mérgesek elsősorban mégis a hazai pályán mutatott teljesítményünk miatt lehetünk – fogalmazta meg gondolatait Könyves Norbert. – Egészen más lett volna a helyzet, ha akkor nem kapunk a hajrában még két gólt, és nulla kettő marad az eredmény, mint ahogy abban az esetben is más lehetett volna a végkifejlet, ha itt megadják az első félidőben a gólomat, és, mondjuk, a hatvanadik percig sikerül megszerezni a másodikat. Kettő nullánál éreztem, kicsit pánikol az ellenfél, akár növelhettük is volna az előnyünket, sajnos nem sikerült. A meg nem adott gól egy kicsit visszavetette a csapatot – egyébként nem volt olyan érzésem, hogy lesről indultam –, de mindenképpen nyerni akartunk, hogy építsük magunkat a következő mérkőzésekre. Hogy a Larnaca ellen már nem mi leszünk az esélyesek? Az a fontos, hogy visszatérjünk a bennünket jellemző játékhoz, és abból kijöhet olyan eredmény, mint a Ferencváros elleni kupadöntőn, amelyen szintén nem mi voltunk a favoritok. Bosszúsak vagyunk a kiesés miatt, de a megnyert meccs visszaadhatja a hitünket, önbizalmunkat.”

Noha gólt fejelt, jól láthatóan frusztráltan szállt fel a buszra Böde Dániel, aki a tőle megszokott őszinteséggel nyilatkozott a megnyert találkozóról és persze a kiesésről.

„Maradjunk annyiban, az előző heti értékelhetetlen teljesítmény után nem volt nehéz jobban játszani… – értékelt kritikusan a paksiak második góljának szerzője, Böde Dániel. – Végre nyertünk párharcokat, az ellenfél térfelén tartottuk a labdát, nyomás alá helyeztük őket, azonban az az igazság, hogy ez nem sokat ér. A futball már csak olyan, hogy büntet, annak van szerencséje, aki tesz érte. Ha úgy állunk hozzá, mint a visszavágón, a szerencse is mellénk szegődik, akkor talán az olyan játékhelyzetekben, mint, mondjuk, Könyves Norbert elvett gólja, a javunkra döntenek, ezért azonban még nagyon sokat kell tenni. Hogy örülök-e a gólomnak? Egyáltalán nem tudok örülni neki, elbuktuk a párharcot, és ez nekem óriási csalódás. Érthetetlen, miért nem tudtunk már az első mérkőzésen is hasonló teljesítményt nyújtani, mert lehet rosszul futballozni, de legalább gebedjünk meg a pályán. Akkor találunk vissza arra az útra, amelyen korábban haladtunk, csak akkor pattan jól a labda és a szerencse is akkor áll mellénk, ha a magunkét hozzátesszük. Csakis saját magunkra lehetünk mérgesek, értékelhetetlen volt, amit az első mérkőzésen műveltünk, felesleges és nem is lehet ezt szépíteni.”