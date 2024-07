A DAC nagy vereségével igen nehéz helyzetbe került a visszavágóra

KONFERENCIALIGA, SELEJTEZŐ

2. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

PFK Zira (azeri)–DAC 1904 (szlovákiai) 4–0 (2–0)

Baki, Dalga Aréna. Vezette: Torres (luxemburgi)

Zira: Thiago Silva – Aliyev, Mutsinzi, Ruan, Martins Júnior (Akmedzade, 59.) – Zebli (Hajiyev, 59.), Nuriyev (Kuliiev, 79.), Ibrahimli – Djibrila (Bayramov, 86.), Volkovi, Utzig (Isayev, 79.). Vezetőedző: Rashad Sadigov

DAC: Popovics – Csinger (Kasa, 15.), Kacsaraba, Brunetti, Méndez (Yapi, 54.) – Ramadan (Bernát, 54.), Dimun (Bajo, 54.), Vitális – Andzouana, Trusa (Almási, 66.), Redzic. Vezetőedző: Xisco Múnoz

Gólszerző: Utzig (29.), Martins Júnior (31.), Volkovi (51., 53.)

Ígéretesen kezdte a tizedik európai kupaszereplését a DAC. A 3. percben Redzic Damir végzett el szabadrúgásvariációt, de Milan Dimun lemaradt a labdáról. Nemsokára Ammar Ramadan lőtt a kapu fölé, majd a nagy melegben, amely magas páratartalommal párosult, fokozatosan a hazaiak kezdték uralni a játékot. Csinger Márk ekkor már térdsérülés miatt nem volt a pályán.

A Zira kezdőcsapatában három brazil játékos kapott helyet. Kettő közülük, Raphael Utzig és Martins Júnior gólt is szerzett, előbbi Tarasz Kacsaraba nagy hibája, utóbbi egy gyors ellentámadás után talált be Alekszandar Popovics kapujába. Ezután a vendégek kétszer is szépíthettek volna, de sem Matej Trusa, sem Vitális Milán nem célzott pontosan.

A szünetben a vendégek mestere, Xisco Múnoz nem cserélt, és ez újabb hazai gólokat eredményezett. Ismét két perc alatt kapott két gólt a DAC, a kritikán aluli védelem asszisztálása mellett Davit Volkovi volt kétszer eredményes. Előbb három méterről fejelt a kapuba, majd 20 méterről lőtt gólt a grúz játékos.

A vendégek spanyol edzője ezután hármat is cserélt. Jöttek a helyzetek is, de kimaradtak. Ezek a percek azonban nem tartottak sokáig, a hazaiak nagyobb erőfeszítés nélkül megőrizték a négygólos előnyüket, így kevés esélye maradt a DAC-nak, hogy a jövő heti dunaszerdahelyi visszavágón ledolgozza a hátrányát.

A vendégeknél Vitális Milán és Redzic Damir végigjátszotta a találkozót, Csinger Márk a 15. percig volt a pályán, Tuboly Máté és Bősze Levente nem játszott. 4–0

