Négy NB I-es csapat próbál szerencsét ismét Európában

Körvonalazódik a 2025–2026-os idény nemzetközi kupasorozataiban induló magyar klubok nyári feladatai. A Paksi FC-ről május 14-i Mol Magyar Kupa-győzelme óta tudjuk, hogy egymás után másodszor – története során pedig harmadszor – az Európa-ligában indulhat, s ahogy tavaly, idén is már az első körben bekapcsolódik a második számú európai kupasorozat küzdelmeibe. Nem minden versenysorozat ért véget, és előselejtező is lesz, így teljes listát a résztvevők táblázatát és besorolásait készítő kassiesa.net sem tud még biztosat a Paks lehetséges ellenfeleiről, de azt már tudjuk, hogy nem kiemeltként a lengyel Legia Warszawa, a szerb Partizan Beograd, a moldovai Sheriff Tiraspol, a román CFR, a tavasszal a Konferencialigában a legjobb nyolc közé jutó szlovén NK Celje és a szlovákiai Spartak Trnava is Bognár Györgyék útjába állhat. Kifejezetten erős névsor, főleg a tavalyi, román másodosztályú Corvinul elleni kiesést (0–4, 2–0) figyelembe véve. Ezúttal is megvan a lehetősége a Paksnak, hogy a Konferencialigában folytassa kiesés esetén, tavaly közel is került a főtáblához, a ciprusi AEK Larnaca és a mon­tenegrói Mornar kiejtése után a cseh Mladá Boleslavval szemben esett ki.

A Paksi FC egy éve is az Európa-ligában kezdett, akkor a Corvinul állította meg Tóth Barnát (29) és a csapatot (Fotó: Koncz Márton)

TAVALY A FIORENTINA ÁLLÍTOTTA MEG A PUSKÁS AKADÉMIÁT

Az utolsó fordulóban dőlt el, hogy a Puskás Akadémia a második helyen végez az OTP Bank Ligában, ezért a harmadik számú nemzetközi sorozatban vehet részt. Az előző évhez hasonlóan idén is a második körben lép pályára először a felcsúti együttes, és ezúttal valószínűleg nem lesz olyan szerencséje, mint tavaly, hogy kisorsolt ellenfele egyszerűen megszűnik. Együtthatója (6.500) alapján még nem lehet megállapítani, hogy kiemelt lesz-e vagy sem, ezt még befolyásolja, hogy kik jutnak tovább a Konferencialiga, és kik esnek ki az Európa-liga első selejtezőköréből. Tavaly kihasználta a kínálkozó lehetőséget a PAFC, az örmény Araratot kiejtette, és az egymás után két döntőt, idén pedig elődöntőt játszó Fiorentina csak tizenegyesekkel múlta felül.

Az ETO FC Győr helyzete világos, a Konferencialiga második körében lép először pályára, ahol a nem kiemelt csapatok közé kerül, mivel csak 4.800-as az együtthatója. A kiemeltek, tehát lehetséges ellenfelei között található többek között a holland AZ, a cseh Sparta Praha, a török Basaksehir, a görög AEK Athén, de az Atlanti-óceán kellős közepén fekvő azori-szigeteki CD Santa Clara, a bécsi Austria és a szomszédos DAC is (a külhoni magyar együttesek közül a Topolya ezúttal lemaradt Európáról). Természetesen a sor unásig folytatható, ám mivel az sem biztos, hogy továbbjut minden csapat az első fordulóból, amely kiemelt lenne a második körben, nem érdemes hosszasan taglalni.

Wojciech Golla (középen) fejes góljával lett 3–3 a Fiorentina–Puskás Akadémia mérkőzés Firenzében, végül az olasz csapat jutott a Konferencialiga alapszakaszába (Fotó: Getty Images)

HOSSZÚ IDŐ UTÁN TÉR VISSZA A NEMZETKÖZI PORONDRA AZ ETO

A győriek kilenc év után jutottak vissza az NB I-be, és 11 év után jelentkeznek játékra az európai porondon: 2014-ben bajnoki ezüstérmesként nem tartott sokáig az európai kalandjuk, az Európa-ligában 3–0-s hazai vereséget követően idegenben csak 1–0-ra tudták legyőzni a svéd Göteborgot a második fordulóban. Egy évvel korábban az izraeli Maccabi Tel-Aviv ellen a Bajnokok Ligája-menetelés sem sikerült dicsőségesre, a hazai 0–2-t idegenbeli 1–2 követte, ugyancsak a második fordulóban. A 2012-es bronzérem után egy korábbi UEFA-szabálysértés miatt nem indulhatott az ETO az Európa-ligában, 2010-ben azonban igen, és másfél évtizeddel ezelőtt majdnem csodát tett. A szlovák Nitra és a kazah Atirau kiejtése után hatalmas meglepetésre a Montpellier-t is búcsúztatta, majd a rájátszásban a Dinamo Zagreb volt a végállomás. Bár a hazai 0–2 után idegenben sokáig egy gólra volt a hosszabbítástól, Horvátországban is kikapott 2–1-re.

A Ferencváros a 2025–2026-os idényben is a Bajnokok Ligája második selejtezőkörében kezdi el szereplését. A többi magyar klubhoz képest összehasonlíthatatlanul nagyobb, az elmúlt évek kitűnő szereplésének köszönhetően 39.000-es együtthatójával kiemeltként kezd, így elkerüli a dán Köbenhavnt, a szerb Crvena zvezdát, az izraeli Maccabi Tel-Avivot, a pozsonyi Slovant, az ­azeri Qarabagot, a bolgár Ludogorecet, az ukrán Dinamo Kijevet és a lengyel Lech Poznant. Ami a lényeges, hogy 11 lehetséges ellenfele is ismert a 2025-ben az Európa-liga legjobb 24 csapata közé jutó zöld-fehéreknek. Ránézésre a litván FK Zalgiris, a görög Pafosz, a lett RFS Riga, a bosnyák Zrinjski, a gibraltári Lincoln Red Imps, a finn KuPS Kuopio, a walesi The New Saints, a koszovói FC Drita, az izlandi Breidablik, az északír Linfield és a montenegrói Buducsnoszt sem tűnik túl nehéz feladatnak. Ha sikerrel veszi ezt a kört a Fradi, a harmadik fordulóban is kiemelt lesz, s így nem találkozik a Crvena zvezdával, a Maccabi Tel-Avivval, a Slovannal, a Midtjyllanddal és a Köbenhavn­nal sem, viszont összekerülhet a Ludogoreccel, a Dinamo Kijevvel, a bukaresti FCSB-vel, a Lech Poznannal és az Olimpija Ljub­ljanával.

Rudolf Gergely (zöldben) is játszott az ETO legutóbbi nemzetközi kupameccsén a svéd Göteborg ellen (Fotó: Szabó Miklós)

VÉGIG KIEMELT LEHET A FERENCVÁROS

A Ferencváros legutóbb 2020-ban jutott a BL-főtáblára, 2021-ben a rájátszásban búcsúzott, 2022-ben a harmadik fordulóban, 2023-ban már az elsőben, tavaly pedig kiesett a Midtjylland ellen a harmadikban.

A bajnoki ágon csak a Bodö/Glimtnek, a Köbenhavnnak és a Crvena zvezdának van magasabb együtthatója a zöld-fehér együttesnél, így még a rájátszásban is kiemelt lehet, s az együtthatók alapján a legerősebb várható ellenfelek ebben a körben a Maccabi, a Slovan, a Basel, a Qarabag és a Sturm Graz.

S hogy mikor leszünk okosabbak az ellenfeleket illetően? Az ETO FC Győr már abban a tudatban kezdheti el a felkészülését június 18-án, hogy aznap megtudja, melyik párosítás győztesével játszhat július 24-én és július 31-én oda-vissza vágót. A Puskás Akadémia szintén június 18-án értesül ellenfeléről, míg a Paks egy nappal korábban, június 17-én tudja meg, kivel kezd az Európa-ligában. A tolnaiak kezdik a legkorábban az idényt a magyar klubcsapatok közül, már július 10-én tétmeccsen lépnek pályára, hét nappal később lesz a visszavágó. A Ferencváros ellenfelére is június 18-án derül fény, a Bajnokok Ligája játéknapjai kedden és szerdán esedékesek, így július 22-23. és július 29-30. az oda-vissza vágók előzetes időpontjai.

Az idény elején kevesen számítottak rá, hogy felvetődhet a kérdés: mi lesz akkor, ha a Dunaszerdahelyi AC és az ETO FC Győr is indul a nemzetközi porondon 2025 nyarán? Márpedig mindkét csapat kivívta a részvétel jogát a Konferencialiga 2025–2026-os kiírásának selejtezőjében, miközben Világi Oszkár a csallóközi klubot 2014, a kisalföldieket pedig 2022 óta irányítja tulajdonosként. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) klubversenyekre (BL, El, Kl) vonatkozó részvételi szabályzatának ötödik cikkében foglalkozik a multiklub-tulajdonlással, és hogy milyen feltételeknek kell megfelelniük az ebben érintetteknek. A legfontosabb, hogy senki sem birtokolhatja az egyik klub részéről a másik részvényeit, nem lehet tagja a másik klubnak, nem vehet részt az irányításában, és nem lehet befolyással a másik irányítására.

Jan van Daele, a dunaszerdahelyiek ügyvezető igazgatója szerint a két futballegylet megfelel ezen feltételeknek: „A két klub működése mindig is külön zajlott, önálló szakmai és gazdasági döntéshozatali mechanizmusokkal. Az ETO FC Győrnél néhány hete új ügyvezetői irányítással folyik a munka, nincs átfedés a döntéshozó vagy irányító testületeikben. A változtatás célja, hogy a csapatok minden tekintetben megfeleljenek a nemzetközi előírásoknak.” D. T. A DAC is indulhat az ETO mellett a Konferencialigában

Szoboszlai Dominik és Sallai Roland is versenybe száll a BL-serlegért

A Bajnokok Ligája alapszakaszában két magyar futballista szereplése már biztosra vehető, de a Konferencialigában is több honfitársunk próbálhat szerencsét.

AZ ANGOL ÉS A TÖRÖK BAJNOKCSAPAT keretében is található magyar futballista, akiknek pályára lépése szinte garantálva van a Bajnokok Ligája 2025–2026-os idényének alapszakaszában. A Liverpoolban Szoboszlai Dominikra Jürgen Klopp után Arne Slot is alapemberként számított, így nem nagy kockázat kijelenteni, hogy a harmadik angliai idényében is az marad. A Liverpool a BL átalakuló alapszakaszát a 2024–2025-ös idényben megnyerte, amivel automatikusan a nyolcaddöntőbe került, igaz, ott az Internazionale elleni szombati döntőre készülő PSG tizenegyesrúgásokkal kiejtette. A magyar válogatott csapatkapitánya többször nyilatkozta, pályafutása egyik nagy célja a BL-serleg megszerzése, a csapat nyári megerősítése nagyban segítheti abban, hogy ez az álma valóra váljon – annál is inkább, mert a döntőnek 2026. május 30-án Budapesten a Puskás Aréna ad otthont.

A mezőny másik „magyaros” szereplője a török bajnokságot megnyerő Galatasaray. Sallai Roland tavaly szeptemberben érkezett a német Freiburg­tól, és elmondható, hogy bátor, ám kifizetődő döntést hozott. A bajnoki cím megszerzése mellett a Török Kupát is elhódította az isztambuli csapattal, és ugyan a támadó szerepkörétől valamennyire hátravontabban, jobb oldali védőként számol vele Okan Buruk vezetőedző, a Galatasaray taktikájának részeként így is rendre felér a kapuhoz. A török bajnok játékereje nem számít kiemelkedőnek a BL mezőnyében, ennek ellenére jó sorsolással esélyes arra, hogy a 24 között végezzen, ami alapján a tavasszal rájátszásban léphetne pályára a nyolcaddöntőért.

A Bajnokok Ligája alapszakaszának nagy hiányzója lesz magyar szempontból az RB Leipzig, amely mindössze a hetedik helyen végzett a Bundesligában, így nem indulhat nemzetközi kupában a 2025–2026-os idényben, a német élvonalbeli csapatok közül bejutott ugyanakkor a BL-be a Frankfurt. Az Eintracht keretének két magyar fiatal, Fenyő Noah és Lisztes Krisztián is tagja, kérdéses ugyanakkor, hogy a nyári felkészülés alatt meggyőzi-e valamelyikük a szakmai stábot arról, hogy érdemes benevezni a nemzetközi kupasorozatba.

Ami a Konferencialigát illeti, a lengyel élvonalban ezüstérmes Raków indulása már biztos a selejtezőben, igaz, nem lehet tudni, hogy a Ferencvárostól kölcsönben szerződtetett Baráth Péter a csapatnál marad-e. Szintén függőben van a Bolla Bendegúzt is soraiban tudó osztrák Rapid indulása, a bécsi együttes a LASK ellen vív párharcot e jog megszerzéséért. A magyar légiósok közül a Komáromi Györgyöt foglalkoztató szlovén ezüstérmes Maribor is a selejtező sorsolását várja, és természetesen minden kupasorozatra igaz, hogy a játékosok mezőnye a nyári átigazolások miatt még módosulhat, bővülhet. N. ZS.