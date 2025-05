Maresca: A Betis lenyűgözően kezdett, aztán jött a második félidő

Reece James, a Chelsea csapatkapitánya a TNT Sportsnak nyilatkozott a meccs után: „Nagyszerű érzés trófeát nyerni. Az első félidőben megnehezítették a dolgunkat, ezt sejtettük. A korai gól elbizonytalanított minket, de idővel visszanyertük az erőnket.”

„A szurkolókon látni, mennyit jelent ez a trófea. A Betis nagy elszántsággal játszott, de mi kivártuk és kihasználtuk a pillanatainkat” – értékelt röviden az UEFA oldalán Levi Colwill.

A meccs emberének választott Cole Palmer is mikrofon elé állt. „A második félidőben felvettük az tempót. Elegem volt abból, hogy megkapom a labdát és csak hátrafele és oldalra megyek. Volt egy kis helyem és láttam, hogy Enzo bemozdul, a másodiknál szintén ez volt” – emlékezett vissza gólpasszaira Palmer.

Enzo Maresca, a Chelsea vezetőedzője kiemelte, hogy a félidei változtatások nagyon jól működtek, aztán Palmerre terelte a szót: „A támadóharmadban bármikor képes eldönteni egy meccset egy gólpasszal vagy egy góllal, mindkét asszisztja gyönyörű volt. Világklasszis játékos, és mint ilyen, bármikor képes befolyásolni egy meccset.” A Chelsea végül 42 gólt szerzett a Konferencialiga idei kiírásában, amivel új rekordot állított fel.

„A Betis pénteken játszott, ráadásul az nem számított sokat nekik. Mi vasárnap léptünk pályára, a századik percig kiélezett meccsen, amelynek óriási tétje volt számunkra. Számítottam arra, hogy lassabban kezdünk, de meg kell jegyezni, a Betis lenyűgözően kezdett, aztán jött a második félidő” – értékelt Maresca.

„Sokat fejlődtünk az idény kezdete óta, eleinte csúnya játékkal nyertünk, egy fiatal csapattal nehéz ezt elérni. Ez a kupagyőzelem egy kiinduló pont lehet ahhoz, hogy egy győztes mentalitást alakítsunk ki. Ez a trófea jobbá tesz minket. Néhány napja a PL-történelmének legfiatalabb csapatával bejutottunk a BL-be, most meg kupát nyertünk” – nyilatkozta Maresca, aki nyilatkozata végén Pellegriniről beszélt, aki alatt játékosként és edzőként is dolgozott. – „Győzni akartam, biztos voltam benne, hogy a vesztes is mindenképp örülni fog a győztes sikerének. Tudom, hogy Manuel örülni fog nekem és én is szomorú, de boldog lettem volna, ha veszítek.”

Érdekesség, hogy a Chelsea legutóbbi angliai győzelme óta megnyerte a Konferencialigát, az Európa-ligát, a Bajnokok Ligáját, az Európai Szuperkupát és a klubvilágbajnokságot is. A kékek legutóbb 2018-ban nyertek FA-kupát, míg legutóbb a 2016–2017-es kiírásban voltak bajnokok.

Isco, a Real Betis középpályása szerint a döntőben kijött egy visszatérő probléma. „Nem tudtunk az előnyünkre építeni, ez az egész idényben jellemző volt ránk. Az öltözői megbeszélések ellenére túlságosan hátradőltünk.”

Romain Perraud, a Betis védője így értékelt: „Az első félidő remek volt, aztán fizikailag elfáradtunk. A mai volt az 56. vagy 57. meccs az idényben, ez kemény. A Chelsea erős csapat, sok remek játékossal és ez kijött a cseréknél. Mindent beleadtunk, ez erre volt elég. De emelt fővel távozhatunk, elképesztő idényen vagyunk túl. Az Európa-ligában is nagy dolgokat vihetünk véghez.”

„Mi történt a második félidőben? Az elsőben remekül játszottunk, gólt is lőttünk, és volt néhány tiszta lehetőségünk, de a második félidőben sérülések sújtottak minket. Ezt követően már nem tudtunk veszélyt okozni a Chelsea-nek, ők viszont elkezdtek támadni” – foglalta össze a mérkőzést Manuel Pellegrini. A Real Betis vezetőedzője hozzátette, a spanyol szurkolók hihetetlenek voltak. – Ez az, ami a legjobban fájt nekünk, hogy nem tudtunk trófeával hazatérni. A következő idényben is ott leszünk az európai kupaporondon, de ez a mai vereség fájni fog.”

A Real Betis jövőre az Európa-ligában indulhat, ennek kapcsán így vélekedett Pellegrini: „Bejuthatunk az El-döntőbe? Nekünk már az európai kvalifikáció és a Kl-döntő is nagy bravúr. Az Európa-liga döntőjére nem is szabad gondolnunk. Jó idényen vagyunk túl, sajnos a trófeát nem nyertük meg, de holnap elkezdünk dolgozni a csapaton a következő idényre. Ez az idény előrelépés volt, szerintem a szurkolók is így érzik. A játékosok teljesen le vannak törve, az első félidőben jobbak voltunk, de Abde kificamította a bokáját és le kellett cserélni. Büszkék lehetünk arra, ahogy játszottunk, a többi már a labdarúgás része.”

A Real Betis az angol csapatok elleni legutóbbi kilenc párharcából csak egyet nyert meg egy döntetlen és hét vereség mellett. „Büszke vagyok a klubra és a szurkolókra. Az első félidő csodálatos volt, a szurkolók lőtték az első gólt, éreztük a támogatásukat a pályán. Megvoltak az esélyeink, de a második gól nem sikerült, ebből tanulnunk kell” – vélte Adrián, a spanyolok kapusa.

KONFERENCIALIGA

DÖNTŐ

Real Betis (spanyol)–Chelsea (angol) 1–4 (1–0)

Wroclaw, Tarczynski Arena, 39 754 néző. Vezette: Peljto (bosnyák)

Real Betis: Adrián – Sabaly, Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez (Perraud, a szünetben) – Fornals (Altimira, 85.), Johnny Cardoso (Lo Celso, 85.) – Antony, Isco, Ezzalzuli (Jesús Rodríguez, 53.) – Bakambu (Ruibal, 73.). Vezetőedző: Manuel Pellegrini

Chelsea: F. Jörgensen – Gusto (R. James, a szünetben), Chalobah, Badiashile (Colwill, 62.), Cucurella – M. Caicedo, Enzo Fernández – Madueke, Palmer (Guiu, 86.), Pedro Neto (Sancho, 61.) – N. Jackson (Dewsbury-Hall, 80.). Menedzser: Enzo Maresca

Gólszerző: Ezzalzuli (9.), ill. Enzo Fernández (65.), N. Jackson (70.), Sancho (83.), M. Caicedo (90+1.)