Új lehetőségek nyílnak a fiatal tehetséges sportolók előtt

A tehetséges fiatalok és a velük dolgozó szakemberek támogatása a MOL – Új Európa Alapítvány tevékenységének egyik meghatározó pillére. A tehetségtámogató pályázatok elsősorban olyan, pályájuk elején járó, jellemzően tizenéves művészeket, kutatókat és sportolókat szólítanak meg, akik korosztályukban már kiemelkedő eredményekkel és figyelemre méltó teljesítménnyel bizonyították tehetségüket, ugyanakkor további támogatásra van szükségük ahhoz, hogy képességeiket a lehető legmagasabb szinten bontakoztathassák ki. A kiválasztott pályázók fejlődését és szakmai előrelépését ennek megfelelően sokrétű támogatási formákkal segítik.

A sporttehetségek támogatása különösen fontos terület, hiszen a versenysportban elért eredmények mögött hosszú évek kitartó munkája, lemondásokkal teli felkészülés és jelentős anyagi ráfordítás áll. Egy fiatal sportoló fejlődéséhez nem elegendő csupán a tehetség és a szorgalom: szükség van megfelelő felszerelésre, rendszeres versenyzési lehetőségekre, magas színvonalú szakmai háttérre, valamint olyan támogató környezetre, amely lehetővé teszi a folyamatos fejlődést. A tehetséggondozás ezért nemcsak a jelenlegi eredményekről, hanem a jövő sikereinek megalapozásáról is szól.

Fotó: Tésik Attila / Magyar Úszó Szövetség

A sportfókuszú tehetségprogram korábbi ciklusaiból számos párizsi olimpikon került ki: őket a kvalifikációs versenyek, majd többeket a konkrét felkészülés során is segítette a MOL – Új Európa Alapítvány. Az idei kiírás résztvevői között pedig már ott lehetnek a 2028-as Los Angeles-i és a 2032-es brisbane-i olimpiák magyar versenyzői.

A pályázatra több száz jelentkezés érkezett – főként, de nem kizárólag olimpiai sportágakból. A támogatotti listára olyan 14 és 22 év közötti sportolók kerülhettek fel, akik a Magyar Olimpiai Bizottság vagy a Nemzeti Versenysport Szövetség égisze alatt versenyeznek, mely utóbbi kategória takarja a nem olimpiai sportágakat, köztük például számos népszerű küzdősportot. A támogatotti kör így rendkívül sokszínű.

A pályázatok elbírálásánál elsősorban a sportolók eddigi eredményeit, fejlődési lehetőségeit és jövőbeli céljait vették figyelembe. A támogatottak között olyan fiatalok szerepelnek, akik korosztályuk legjobbjai közé tartoznak, és hazai, illetve nemzetközi versenyeken is figyelemre méltó eredményeket értek el. A program célja, hogy segítséget nyújtson számukra a következő lépcsőfok elérésében.

A támogatás sokoldalúan felhasználható, célja pedig, hogy sportágtól és korcsoporttól függetlenül lendületet adjon a fiatalok pályafutásának. A támogatás összetett segítséget nyújthat: sportfelszerelések beszerzéséhez, a versenyeken és edzőtáborokban való részvétel finanszírozásához, valamint szakemberek – például sportpszichológusok vagy speciális edzők – bevonásához is. Mindez hozzájárulhat ahhoz, hogy a fiatal sportolók a lehető legjobb körülmények között készülhessenek fel a hazai és nemzetközi megméretésekre.