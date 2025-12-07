Szabolcsi sportkrónika – immár huszonöt éve!

Egyidős az új évezreddel Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye és Nyíregyháza Sportévkönyve, amely az idén már 25. alkalommal jelent meg. A 2001-ben induló kezdeményezés mind tematikájában, mind pedig a megélt korát tekintve egyedülálló az országban, csaknem harminc sportág kiemelkedő szabolcsi eredményeit, a régióban rendezett rangos eseményekről szóló beszámolókat rendezték ebben az évben is egy kötetbe a szerkesztők.

A szerző- és szerkesztőpáros a negyedszázad alatt állandó, ráadásul mindkettőjük köthető lapunkhoz: Bodnár Tibor 29 éve állandó szerzője a Nemzeti Sportnak, elsősorban szűkebb pátriája, Szabolcs-Szatmár-Bereg sporteseményeit örökíti meg, míg Hájer Zsigmond is tudósította az akkori Népsportot pályája elején. Terveik szerint nekivágnak a második huszonöt éves ciklusnak, ebben segítheti őket a mostani kötet megjelenését is támogató, a Magyar Sportújságírók Szövetsége által működtetett Nagy Béla Program.