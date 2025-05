Formula–E: Buemi mindenkit meglepett az esős Monacóban, hat év után az első győzelmét szerezte meg

Oliver Rowland szerezte meg a pole pozíciót az esőben záruló időmérőn, így a vb-éllovas várhatta az élről a piros lámpák kialvását a továbbra is borús Monacóban. Mellőle Nyck de Vries rugaszkodhatott el, míg a második sorban a két DS Penske-versenyző, Maximilian Günther és Jean-Éric Vergne foglalt helyet. Az időmérő csoportkörében autót törő Sam Bird autója is elkészült, a brit pilóta a bokszutcából vágott neki a 29 körös versenynek.

Rowland jól jött el, és sikerült megtartania a vezetést, mögötte változatlan sorrendben fordult el az első négyes, míg az ötödik pozícióba António Félix da Costa lépett előre, miközben a mezőny szemlátomást küszködött a vizes körülmények között, és a pilóták szinte tojáshegyen lépkedtek az első körökben. A támadó üzemmódot ugyanakkor meglepően korán elkezdték felhasználni a versenyzők, aminek okán átmenetileg eléggé felbolydult a sorrend. A vezetést Vergne vette át Rowland és De Vries előtt, miközben hátrébb Jake Hughes és David Beckmann ért össze, aminek következtében utóbbi kénytelen volt kifutni a menekülőútra a Sainte Devote-kanyarnál, míg előbbi 5 másodperces időbüntetést kapott.

A 8. körben aztán Lucas di Grassi szállt a falba, amivel teljes pályás sárga zászlós jelzést idézett elő, de szerencsére gyorsan véget ért a korlátozás, és folytatódhatott a küzdelem. Vergne ekkor több mint 3 másodperccel vezetett Rowland előtt, míg mögöttük De Vries, Günther és Sébastien Buemi érkezett a top 5-ben. Utóbbi keményen támadta is az ellenfelét, de nem tudott előzni, nem úgy, mint egyes ellenfelek, a mezőny sűrűjében ugyanis több pozíciócsere is történt.

Rövidesen teljesen eltűntek a különbségek, s így Vergne is elvesztette az előnyét, hiszen pályára kellet küldeni a biztonsági autót, miután Nico Müller eltalálta falat, majd leparkolt a pályán. Az újraindítás után a francia nem is tudott ellépni Rowland előtt, a brit nagyon szorosan tapadt az ellenfelére, és meg is próbált elmenni mellette. A 20. körben a vb-éllovas át is vette a vezetést, miközben a kettős kakaskodását kihasználva De Vries is bebújt Vergne mellé, és feljött a második helyre. Az újabb támadó módok felvétele után azonban újra változott a helyzet az élen: Buemi vette át a vezetést, míg mögötte De Vries, Vergne, Rowland és Nyck Cassidy sorrendben érkezett a top 5.

Buemi viszonylag hamar magabiztos előnyre tett szert az élen, és a fennmaradó időben már nem is engedte ki a kezei közül az első helyet. A svájci az idei első, míg hercegségbeli harmadik sikerét könyvelhette el, amivel nem kis meglepetést okozott. Mögötte az utolsó körökben a második helyre visszazárkózó Rowland futott be, aki így még tovább növelte az előnyét a bajnokságban. A harmadik Cassidy lett, majd Da Costa, De Vries, Vergne, Wehrlein, Günther, Jake Dennis és Stoffel Vandoorne tette teljessé az első tízest.

Folytatás május 17-én Tokióban.

A világbajnokság élmezőnye 7 verseny után: 1. Oliver Rowland (brit, Nissan) 115 pont, 2. António Félix da Costa (portugál, Porsche) 67, 3. Pascal Wehrlein (német, Porsche) 66,, 4. Taylor Barnard (brit, McLaren) 54, 5. Nyck de Vries (holland, Mahindra) 52, 6. Jake Dennis (brit, Andretti) 44, 7. Maximilan Günther (német, DS Penske) 42.