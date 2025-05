Darts: Más ország is pályázott a World Mastersre, de mi úgy akartuk, hogy ismét Magyarországon legyen – Robert Waterman

– Miként emlékszik vissza a tavalyi magyarországi World Mastersre?

– Amikor egy, a World Mastershez hasonló méretű tornát először rendez meg egy ország, mindig kihívásokkal jár, legyen az bárhol a világon – mondta a Nemzeti Sportnak Robert Waterman, a Nemzetközi Dartsszövetség (WDF) rendezvényszervezésért felelős vállalatának, a WDF Promotionsnek az ügyvezetője. – De a Magyar Dartsszövetség és a Nemzetközi Dartsszövetség remekül együttműködött, hogy áthidalja a kihívásokat. Összességében nagyszerű torna volt mind a verseny színvonalát, mind az azt körülvevő légkört tekintve, örömteli volt együtt dolgozni olyan emberekkel, akik rendkívül elhivatottak voltak a verseny sikeres lebonyolítása érdekében. Ezért térünk vissza idén is önökhöz – ugyan nem csak Magyarország rendezte volna meg szívesen a versenyt, de mi úgy akartuk, hogy ismét önöknél tartsuk meg.

– Mikor vált biztossá, hogy idén is Magyarország lesz a házigazda?

– Könnyedén mentek a megbeszélések, néhány hónappal ezelőtt már megegyeztünk. Természetesen egy ilyen nagyságú tornánál a pénzügyi források biztosítására is gondolni kell, szükség volt a támogatókra, és többek mellett a magyar kormány támogatása is szerepet játszik abban, hogy a verseny ismét létrejöhessen.

– Az elmúlt években Magyarország rendezőként fontos szereplővé vált a versenynaptárban, idén a World Mastersszel és a kísérőversenyeivel együtt összesen húsz tornát rendez meg hazánk különböző kategóriában. Ön szerint miben válhat előnyére az országnak, hogy ennyi versenynek ad otthont?

– Nagyon jó kérdés – elsősorban Magyarország ambícióitól függ. Látom a hazai szövetség törekvéseit, hogy jelentős dartsnemzetté szeretné tenni a magyart, és azzal, hogy egyre több tornát rendez, hozzájárulhat ahhoz, hogy magyar játékosok váljanak nagy bajnokká, mert megkönnyíti az indulásukat. Minél több versenyen vesz részt valaki, egyrészt az annál inkább növelheti a motivációt a fiatal játékosokban, másrészt a tapasztalatszerzéssel egyre tovább és tovább juthatnak a különböző viadalokon.

– Hogyan tud elérhetőbbé válni a sportág a viadal és a köré tervezett fesztivál által?

– Ez a játékosok és a nézők oldaláról is megközelíthető. A szövetség által különböző kategóriákban megrendezett tornák, a World Masters kísérőversenyei játékosok széles körét vonzhatják be, és szervezünk egy versenyt amatőröknek is, így mindenki megtalálhatja a neki megfelelő szintet. A belépés pedig a World Masters döntő napját leszámítva ingyenes – mindezek együtt teremtik meg, hogy „a darts mindenkié”.

– A World Masters bajnokai pedig több ízben a PDC profi dartsszervezet versenyeinek későbbi győzteseivé, neves játékosaivá is váltak.

– Ez napjainkra is jellemző, egyfajta természetes folyamatnak tekinthető, hogy legtöbbjük a WDF-ből érkezik meg a PDC világába. Szükségünk van minél nagyobb, minél több tornára, hogy lehetőséget adjunk a játékosainknak – ezzel kapcsolatban remélhetőleg a következő hónapokban bejelentést tudunk tenni: egy új versenyt tervezünk létrehozni 2026-tól, nem Magyarországon, nem is Angliában, hanem egy másik országban. Ugyanis rengeteg játékosunk van – ez pedig egy jelentős különbség. A PDC nagyszerű munkát végez, de nagyjából valamivel több mint száz játékosa van, nekünk pedig több ezer világszerte. A mi feladatunk nem az, hogy versenyre keljünk velük, hanem, hogy terjeszkedjünk, minél többeknek elérhetők legyünk „a darts mindenkié” jelszó jegyében. Tavaly a World Mastersen és a kísérőtornákon együtt több mint ezerháromszáz versenyző vett részt, idén a paradartsosokkal együtt még több játékost várunk. Ilyen tornákból van szükségünk még többre, minél jobban megszervezve – ez is egy lépcsőfoka a bővítési terveinknek.

– A közelmúlt híre volt, hogy a PDC megnöveli a pénzdíjakat, a 2026-os világbajnokság győztese például kétszer akkora nyereményt vihet haza, mint Luke Littler a 2025-ös sikerért. Van-e lehetőség hasonló emelésre a WDF-en belül?

– Igen, tervbe van véve, hogy megemeljük valamennyi tornánk díjazását, remélhetőleg 2026-ban, vagy 2027-ben ezt már meg is tudjuk tenni.