Öttusa: öten döntősök a férfiaknál a Viwa Openen

A junior világbajnok francia Mathis Rochat szombati teljesítménye alapján az egyik esélyese az aranyéremnek, minden számban nagyon erős volt, a kombinált számot 44 másodperccel kezdhette meg a második Tamás József előtt, és végig vezetve meg is nyerte a csoportot. A rajtnál Tárkányi Zsombor volt még bejutó helyen hetedikként, ebben a pozícióban is zárt. Gáll Andrásnak a 10.-ről három, Bőhm Csabának a 11.-ről négy másodpercet kellett ledolgoznia a döntőért – rendkívül magabiztos lövészettel szinte egyszerre lépdeltek előrébb. Bőhm harmadikként, Gáll negyedikként simán lett finalista – a 2023-ban a fedett pályás versenyt megnyerő és országos bajnoki címet szerző, U24-es Eb-győztes 21 éves sportolónak ez az első versenye a tavaly júliusi budapesti Eb óta. Tamás József visszacsúszott a záró szám során, és a 11. helyen csupán öt másodperccel maradt le a döntőről, míg Bruckmann Gergő a másfél perces hullámmal rajtolva nem tudta ledolgozni a hátrányát.

A B-csoport magyar részsikerrel indult, Marschall Attila végigment a táblás víváson, a többiek kicsit „beragadtak a rajtnál”, Tamás Botond a negyeddöntőben esett ki, Szép Balázs, Csák Milán és Csányi Péter a 16 között, Simon Barnabás a 16 közé még bejutott, majd búcsúzott. Ebben a csoportban Csáké volt a legjobb OCR-idő (32.30), az ifjabbik Tamás csupán egy másodperccel követte őt (33.40), Szép öt másodperccel futott jobbat a selejtezős kísérleténél (42.92). A 200 méteres gyorsúszásban a vb-ezüstérmes Szépé lett a második (2:03.27), Tamásé a harmadik (2:03.28) legjobb idő, míg az U19-es Európa-bajnok Marschall hozzájuk képest négy másodperccel lassabb volt a medencében, de még így is éllovas maradt a kombinált számhoz érkezve – viszont egyre esett vissza a laser runban, és végül hat másodperccel kicsúszott a 10. helyen célba érve. A junior Eb-győztes Tamás hamar élre állt, és sokáig vezetett is, őt csak az ötödik helyről, 28 másodperces hátrányból induló, de öles léptekkel feljebb lépő kétszeres egyéni világbajnok francia Valentin Belaud ugrotta át az utolsó lövészet előtt. Szép Balázs magabiztosan futott és lőtt, három helyet javítva hatodikként futott be, Csák 14.-ként, Simon 16.-ként búcsúzott.

Vasárnap zárul a Viwa Open a döntőkkel – a férfiaknál öt, a nőknél nyolc honfitársunk szereplésével.