A világjátékokra és az olimpiára is készülnek a fallabdázók

A fallabda felkerült a 2028-as Los Angeles-i olimpia műsorára, ami nagy lökést adhat a sportágnak itthon is.

„Úgy készülhetünk az olimpiára, hogy előtte még ott lehetünk idén Csengtuban a nem olimpiai sportágak világjátékán is. Ez teljesen új helyzet, nemcsak Magyarországon, hanem az egész világon” – mondta Hegedűsné Kékesi Zsuzsanna, hozzátéve, hogy a sportág nemzetközi szövetsége sem tekint még a világjátékokon túlra, csak az augusztusi seregszemle előkészületeinek lezárása után kerül sor az olimpiai kvalifikációs rendszer részletes kidolgozására.

„Amikor elkezdtem fallabdázni, nagy álmom volt, hogy egyszer olimpián is szerepelhessek. Már kétszer vagy háromszor is átéltem, hogy majdnem felkerült a műsorra a fallabda, de végül nem jött össze, így Los Angeles kapcsán elsőre el sem akartam hinni, hogy ez megvalósul. Mint minden profi játékosnak, nekem is az lebeg a szemem előtt, hogy kvótát szerezzek” – árulta el Farkas Balázs, aki a mindennapjairól és közelgő feladatairól is mesélt a Szabó Szilvia, Kovács Erika, Gyurta Gergely műsorvezető hármasnak.

A TELJES BESZÉLGETÉS IDE KATTINTVA HALLGATHATÓ MEG.