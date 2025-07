Csábi József: Mind a négy magyar csapat továbbjuthat a nemzetközi porondon

A Bajnokok Ligájában induló Ferencvárosnak egyetlen párharcot kell megnyernie ahhoz, hogy valamelyik kupasorozat főtábláján szerepelhessen. Kedden a magyar bajnoki címvédő a Noa legyőzésével tette meg az első lépést.

„Az első pillanattól kezdve azt éreztem, hogy nagyobb minőséget képvisel a Ferencváros. A Fradit is sok kritika éri, hogy kevés a magyar játékos, de néztem a Noa keretét, és itt sem volt sok örmény játékos. Ha ezt nézem, akkor mondhatni ez a trend. Az első félidőben lassú volt a játék, akkor a Ferencváros jobban ráerőltethette volna az akaratát a hazaiakra. A második félidőben kijött a különbség, még akkor is, ha balszerencsés góllal az örmények szereztek vezetést. Ez egy megérdemelt győzelem volt, és nem gondolom, hogy bármilyen probléma lehet a visszavágón – vélte Csábi József. – Még nincs kész a csapat, még kicsit lassú volt a játék. Nem éreztem azt a harciasságot, ami a Fradira jellemző volt. Sok jó játékos van a keretben, akik a pályán is különbséget jelentenek.”

„Mind a négy magyar csapat továbbjuthat a nemzetközi porondon. Egyetlen kérdőjel a Paks–Maribor párharcon van. Nem is a magyar miatt, csak nem tudom a Maribor mire lehet képes” – jósolta a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya.

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉSEK – CSÜTÖRTÖK

18.00: Arisz Limassol (ciprusi)–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.00: Pjunik Jereván (örmény)–ETO FC (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n!

20.00: Paksi FC–Maribor (szlovén) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!