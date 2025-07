Tusványos 2025: Mindenki az első hívó szóra jön a rádióba – Ballai Attila, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője

Egy esztendeje, a labdarúgó Európa-bajnokság nyitó napján megszólalt a Nemzeti Sportrádió. Elődje, a Sportrádió 2022 elejétől működött lényegében a Nemzeti Sport testvérmédiumaként, aztán új lendületet és biztos hátteret kapott, amikor bekerült a közmédia kötelékébe.

„Sok kollégával régi álmunk volt, hogy legyen egy sportrádió, amely egy létező műfaj szerte a világon – kezdte Szöllősi György, a Sportrádió korábbi tulajdonosa. – A magyar sport annyira színes és óriási fejlődésen esett át az elmúlt időszakban, hogy ehhez a magyar sportmédiának is fel kellett nőnie. A fejlődési folyamatban fontos állomás volt tíz évvel ezelőtt, hogy elindult az M4 Sport televíziós, mindenhol, mindenki által elérhető sportcsatorna, hosszú idő után magyar kézbe került a Nemzeti Sport, végül megkezdte működését a Sportrádió is. 2021 nyarán felcsillant a remény egy rádiós frekvenciára és ehhez nagy segítséget kaptunk a Nemzeti Sport mindenkori tulajdonosától, fizikai értelemben is, hiszen két és fél évig a szerkesztőségben működött a rádió. Ballai Attila hangoztatta, fegyver nélkül indultunk a csatába, nem voltak közvetítési jogaink, archívumunk, de akadt ambíció, lelkesedés. Vobeczky Zoltán, az első főszerkesztő gyorsan összerakta a csapatot, amely kiegészült a rádiózásra kíváncsi és nyitott Nemzeti Sportnál dolgozó kollégákkal. Rengeteg buktató után a révbe értünk, és tavaly a közmédia befogadta a rádiót. A szerkesztőség tagjainak túlnyomó része maradt, lett új, szép stúdió, biztos háttér.”

Ballai Attilát korábban magát viccesen megbízható rádióhallgatónak tartotta, de úgy érezte, hogy kevés a főszerkesztőséghez. Aztán hagyta magát meggyőzni, és immár nagyon élvezi a munkát.

„Amikor 2016-ban a Nemzeti Sport a Mediaworks kiadó kötelékébe került, akkor kértek tőlem egy összegzést, mit csinálnék másként, ekkor jegyeztem le, hogy kellene egy sportrádió. Nagyon összetartó, lelkes csapattal dolgozunk, a mellettem ülő Csisztu Zsuzsa az egyik legjobb példa, mekkora alázattal kell csinálni ezt a szakmát. A legnagyobb élményem az elmúlt egy évből egyértelműen az, hogy szinte minden vendég az első hívó szóra jön a rádióba. Nagyon fontos lenne az országos frekvencia, mert a magyar sport nagy része az elmúlt évtizedekben vidékre költözött. Erősíteni kell a social media jelenlétünket, el is indult a Nemzeti Sportrádió önálló Facebook-oldala. Természetesen szeretnénk a lehető legtöbb esetben helyszínről tudósítani, ehhez pedig jelentős anyagi forrás kell.”

Csisztu Zsuzsannát többnyire a képernyőről ismerik a nézők, de jelentős rádiós múltja is van, és a hallgatók gyakran találkozhatnak a hangjával a Nemzeti Sportrádióban is.

„Hihetetlen látni és végigéljük a médiavilágának átalakulását, néha a létért kell harcolni, megtapasztaljuk a papír alapú sajtó háttérbe szorulását, de a rádiózás nem ment ki a divatból, sőt… Hosszabb, tartalmasabb beszélgetésekre vágyunk, nincs annál jobb, amikor az ember pillanat- és naprakész és ezt a rádió biztosítja. A Nemzeti Sportrádiónál sportőrültek alkotnak közösséget és itt hagyják, hogy csináljuk, amit szeretnénk, szabadon engedhetjük a fantáziánkat. Vannak oszlopok, olyan legendás műsorok, amelyeket áthozhattunk a múltból, de nyitottság van az újra, a frissre. Az elmúlt egy évben ötvennél több olimpiai bajnok szólalt meg a Nemzeti Sportrádióban, és ez olyan szakmai kapcsolati hálót jelent, hogy szinte mindenkihez oda tudunk menni, interjút kérni, beszélgetni. Nem tudjuk megszámolni, hány olyan információ hangozz el nálunk, amely a rádiót hivatkozási alappá tette más médiumokban.”

A Nemzeti Sportrádió hamarosan országosan is elérhetővé válik, de természetesen applikáción keresztül, internetes oldalakon minden pillanatban online hallgatható.