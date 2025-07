„A játékos közös érték” – vallja a magyar labdarúgó-válogatott erőnléti edzője

A beszélgetés első felében Schuth Gábor a nemrégiben befejeződött klubvilágbajnokságról beszélt, és a nagy melegről, ami az Egyesült Államokban nehezítette a játékosok dolgát: „Ehhez hozzá kell szokniuk a játékosoknak, hiszen a következő világbajnokság miatt fel kell készülni az extrém körülményekre. A mérkőzéseken 38-40 fokos hőség volt, a probléma az, hogy a szakirodalom szerint négy-hat hetes felkészülés kellene a megfelelő akklimatizációhoz. Vannak különböző stratégiák. A passzív módszer keretében edzés végén a sportoló 30-40 percre bemegy a szaunába, jakuzziba, ezzel megemeljük a testhőmérsékletét, és elindul egy hőalkalmazkodási folyamat. Ehhez 10-20 alkalom szükséges, a válogatott összetartásokon tehát hét-tíz nap alatt ezt nem lehet megoldani. Az aktív módszer, amikor ilyen körülmények között edz a sportoló, tehát például szaunában biciklizik a játékos. Mivel a meleg az intenzitást tulajdonképpen feltekeri, a normál körülmények közötti 130-as pulzus lesz 150-es, nagyobb megterhelést kap a szervezet, jó alkalmazkodást el tudunk érni, de ehhez is idő kell.”

„Az egészségügyi személyzet évek óta kongatja a vészharangot: egyre intenzívebbek a mérkőzések, egyre több meccs van, és ebben igazuk is van – folytatta az interjút a magyar válogatott erőnléti edzője. – Erőnléti oldalról viszont azt látjuk, a mérkőzések intenzitása nem csökken, a sérülések számának egy része növekszik, de nem egyértelműen, és a játékosok intenzitása nem csökken. Hogyan lehetséges ez? Például úgy, hogy csalóka az, hogy egy labdarúgó hány mérkőzést játszik le egy idényben. Valverde például 72 mérkőzéssel és 6100 perccel rekorder volt az előző idényben. Azért ez nem egy átlag.”

A műsor végén Schuth Gábor a kluboknál dolgozó szakemberekkel ápolt kapcsolatáról is beszélt: „A klubokkal nagyon korrekt a kapcsolat. Általában azt kérjük a szakemberektől, hogy a válogatott edzőtábor előtti legalább négy hétről küldjenek napi szintű mérkőzés vagy edzésadatot. Ezen a szinten ezt a klubok jellemzően kérés nélkül küldik, hiszen a játékos közös érték. Annál rosszabb nincs, amikor nekem nulláról kell a játékoshoz hozzányúlni és nem tudom milyen állapotban van. Ez jól felfogott érdeke a klubnak is. Ez visszafelé is működik, a válogatott edzőtábor után mi is azonnal adatot szolgáltatunk. Ez a játékos védelme is, hiszen csak közös munkával tudunk előrelépni.”