NS-születésnap: Gellei Imrét a kormányfő is felköszöntötte

Napok óta egyik ünnepség követi a másikat Gellei Imre programjában, hiszen 75. születésnapja alkalmából köszöntötték őt többek között a munkahelyén, a Magyar Labdarúgó-szövetségben, ahova manapság is naponta bejár és az általa irányított öregfiúk-válogatott is megünnepelte. A Badacsonytomajról indult korábbi testnevelőtanár, aki edzőként több mint 500 mérkőzésen ült hét különböző NB I-es klub kispadján, de az U21-es és a nagyválogatott szakvezetője is volt, hétfő délelőtt a Puskás Arénába volt hivatalos, ide gyűjtött össze néhányat a barátok, tanítványok, tisztelők közül Jakab János, a Budafoki MTE tiszteletbeli elnöke, Orbán Viktor miniszterelnök tanácsadója, hogy – Szöllősi Györggyel, a magyar futballhagyomány nagykövetével, lapunk főszerkesztőjével együtt – átnyújtsa a kormányfő ajándékát (egy palack bort) és tolmácsolja születésnapi jókívánságait az ünnepeltnek.

Barátok, kollégák köszöntötték Gellei Imrét a magyar válogatott otthonában, a Puskás Arénában (Fotó: Koncz Márton)

„Bármely klubhoz és bármilyen mostoha körülmények közé került, a szurkolók mindig tudhatták: olyan csapatuk lesz, amelynek játékosai szívvel lélekkel fognak futballozni” – írta többek között Orbán Viktor a 75. esztendős mesternek, megemlítve az általa felfedezett, a válogatottban és a nemzetközi porondon is sikeres labdarúgók sorát, valamint az intézmény alapítójaként külön megköszönve, hogy „a Puskás Akadémia szakmai igazgatójaként is számíthattunk sokrétű tapasztalatára”. A miniszterelnök köszöntő levelét a régi sportbarát, Nemcsák Károly színművész, a József Attila Színház igazgatója olvasta föl az összejövetelen. Gellei Imre köszöntésére mások mellett olyan nagynevű kollégák és tanítványok jöttek el, mint Gera Zoltán, Dajka László, Tököli Attila vagy éppen Détári Lajos, aki a Puskás Aréna nagyköveteként a házigazda Nemzeti Sportügynökséget is képviselte, az eseményen ünnepi beszédet mondó Buzgó József, lapunk korábbi főszerkesztője illetve Dala Tamás és Kovács Norbert mellett. A köszöntést Gellei Imre is megköszönte, Jakab János pedig arról beszélt, hogy volt válogatott futballisták, edzők számára kitüntetett helyszín a Puskás Aréna, amelynek elődje, a Népstadion egyébként éppen az ünnepelt szövetségi kapitánysága idején vette föl Puskás Ferenc nevét 2002-ben, az első Orbán-kormány döntése nyomán.