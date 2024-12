A buli az idén is a Kincsem Parkban kezdődik!

Márton Lajos idomár egyik lova tavaly elsőnek ért célba. „A verseny specialistája Ann Bella M, az utóbbi három évben mindig győzött. Most is jó formában várja a versenyt.” Tavaly az első alkalommal hajtó Krajnik-Balogh Gábor színész segítette célba a kiváló kancát. „Az idén már nyerő párosként rajtolunk, így van némi tapasztalatom. Elképesztő energiáját próbálom beosztani, hogy a befutóra is maradjon ereje. Tavaly sikerült…”

ZENTHE FERENC-EMLÉKVERSENY

2023 Torghelle Sándor – Anikó

2022 Szekeres Péter – Zaffiri

2021 Bács Péter – Ann Bella M

2020 A Covid miatt elmaradt

2019 Bács Péter – Rangos Meteor

2018 Balogh Gábor – Bezique Va Bene

2017 Pamkutya Pista – Spartacus

2016 Németh Gábor – Nelli Gull

2015 Epres Attila – Milli Nevi

2014 Epres Attila – Napfény

BUBIK ISTVÁN-EMLÉKVERSENY

2023 Krajnik-Balogh Gábor – Ann Bella M

2022 Bács Péter – Ann Bella M

2021 Németh Gábor – Zoom Photo

2020 A Covid miatt elmaradt

2019 Petur András – Samuel Becket A.T.

2018 Németh Gábor – Utódló

2017 Török Olivér – Tequila Hush

2016 Martinek János – Ruby Reeves

2015 Nyilasi Bálint – Sensation

2014 Martinek János – Jegyzőnő Az utóbbi tíz év győztesei

A Márton-istállót még Ezigen képviseli, az egyik legrutinosabb hajtóval, az olimpiai bajnok Martinek Jánossal. „Rendszerint azt nyilatkozom, hogy nem nekem, a lónak kell jó formában lennie. Ezt most is tartom, ám ezúttal edzettünk is egyet, és súlyos izomláz gyötört utána! Nem lehet majd taktikázni, mert az elején a többség nagyon nyomja…”

Kolozsi László idomár ezúttal is három lovat nevezett. „Mindhárom hajtó nemcsak ügyes, rutinos is, ketten már nyertek ilyen versenyt! A lovaim jó formában, remek eredményeket várok most is.” Szekeres Péter, az M4 Sport riportere két éve győzött. „Discovery LW az utóbbi versenyekben kicsit rakoncátlankodott, de munkában nagyon jól mentünk, joggal bizakodhatok.” Ungvári Miklós, az olimpiai ezüstérmes, Eb-győztes cselgáncsozó első győzelmére hajt. „Boszi remek formában fut, alig bírom követni… A több dobogós helyezés után úgy érzem, vele nyerhetek. Mindig eszemben van Pók mester legfontosabb utasítása: »Nehogy leégess!«” Szuper Levente, az egykori válogatott jégkorongkapus 2012-ben nyert, majd hosszú kihagyás után tavaly indult újra. „Dezmin Lady utóbbi három futásával is dobogóra ért, remélem, a támogatásommal folytatjuk a sorozatát. Kitűnő lovat kaptam, és a mester átgondolt taktikája is bizonyára beválik.”

Budai Attila állománya egyik legjobbját, Berill Ladyt nevezte. „Decemberben kétszer is másodikként ért célba, nagyszerű formában van. Régi barátom, Urbán Flórián hajtja, az Újpest–Fradi barátság jegyében szövetkeztünk. A gyakorlások alapján is úgy látom, jó helyezést érhetnek el.” Az egykori válogatott futballista is bizakodik: „Szeretek hajtani, bár még nem tudok, de igyekszem. A közös tréningek egyre több önbizalmat adnak.”

Íme, Csontos Pál istállójának szenzációja, Géza – négy kiemelt versenyt nyert meg az idén

Nagy Ferenc idomár két hűséges tapasztalt lovat nevezett. „Zara Mia és Usain is könnyen hajtható, remek formában lévő ló. Ügyesek és rutinosak a hajtóik, számolni kell velük.” Burucs Borbála díjugrató két éve a „verhetetlen” Bács Pétert is majdnem legyőzte. „Ezúttal Peti nem lesz itt, de azt üzente, nyerjek helyette… Nagyon jó lovat kaptam, Zara Miával lehet esélyünk elsőként is célba érni.” Eper Márton, a Hír Tv műsorvezetője ötödik startjára készül a születésnapján. „Igyekszem jól elcsípni a rajtot, ha sikerül esetleg az élre állnunk, már csak arra kell vigyáznom, hogy ne előzzenek meg! Usain ebben kiváló partner lesz, biztos, hogy jó versenyt futunk.”

Utazzunk! Érdemes metróval érkezni és távozni. A Pillangó utcai megállótól könnyed sétával elérhető a létesítmény, távozáskor pedig a fej kiszellőztetésének legjobb módszere. Mivel szabadtéren töltenek több órát, akkor is célszerű téliesen öltözni, ha induláskor még süt a nap! Mert egyszer csak lebukik...

Fogyasszunk! Az év utolsó napján némi szeszes ital fogyasztására rendszerint nem kell biztatni a látogatókat. Ám célszerű finom falatokkal egyensúlyban tartani a szervezetet, így az alkohol esetleges fölényét el lehet kerülni. A Gasztro Udvar választéka minden igényt kielégít!

Fogadjunk! Néhány tanács azoknak, akik még nem járatosak a fogadás a világban. A tétfogadás a legegyszerűbb játék, csupán a nyerőt kell eltalálni. Helyfogadáskor az első háromban kell végeznie a kiszemeltnek. Csak biztos forrásból érdemes játszani. Úgymint a szaklapból, megbízható füles útján, például egy rég nem látott volt kollégától, esetleg sorban állás közben szófoszlányokból vagy belelesve egy profi fogadó újságjába. A befutó játéknál az első két helyezettet kell eltalálni. A biztonság kedvéért érdemes boxban fogadni, ami azt jelenti hogy a két kiválasztott bármilyen sorrendben érhet célba az első két helyen. Az igazi kihívás a hármasbefutó-fogadás. Ha három lovat megkeverünk, bármilyen sorrend nyerő. Ám nincs hibapont, a durva bukás, ha egyik sincs a három között, a legbosszantóbb, ha kettő ott van… Mire figyeljünk?

Gyolai Zoltán istállótulajdonos, négyszeres amatőr sampion a megbízható Titus Liviust nevezte. „Természetesen jó formát futó lovat indítunk. Az istálló egyik legjobb idős lova Titus, az idén már háromszor győzött.” Epres Attila Jászai Mari-díjas színművész 1985 óta hajt ezekben a futamokban, ő a mezőny rang­időse: „Tavaly is együtt versenyeztünk volna, de Titus sérülése miatt nem indulhattunk. Remélem, most semmi sem akadályozza a kettősünket, hogy célba vegyük dobogót.”

Nagyvári Andrea idomár Dumledore-t indítja. „Másfél hete, a Karácsonyi hendikepet nyertem meg vele, formája alapján ráduplázhat.” Gajdos Tamás, az ATV műsorvezetője tavaly mutatkozott be, idén favoritot hajtva nagyon jó eredményt érhet el. „A tréningek során összeszoktunk, bár nem nagyon kell, de tudom kicsit irányítani. Ha jól rajtolunk, megláthatjuk a dobogót!”

Csordás Emil, a tavaly Devoteddel derbyt nyerő idomár három éve gondolt egy nagyot. Egyik legjobb lovától, a saját tenyésztésű Anybodytól utódot szeretett volna, de úgy, hogy a versenykarrierje is folytatódjon. A megoldás:

„Fedeztettem a kancámat, majd az embriót dr. Balogh Attila, az Ügetőtenyésztők Egyesületének elnöke átültette egy anyakancába, Mistralba. A béranya kihordta, megszülte, mialatt Anybody eredményesen futott. A kiscsikó Ganybodyt féltő gondoskodással felneveltük, versenylovat faragtunk belőle, karácsony előtt elindult Vezér Emesével első futamában, a nyeretlen kétévesek között, és az ötödik helyen végzett. Már keresett 35 ezer forintot, az anyja tízmilliónál tart…”

A tavalyi kettősével vesz részt az idei futamban is Szennovitz Adél idomár. „Winner Boy és Török Olivér tapasztalt duó, és a munkák során egyre jobban összehangolódtak. Olivér egyre aprólékosabban mélyült el a hajtás mesterségében, nagyon készült.” „A munkák során többek között azt próbálgattam, hogy a sulkyk kerekei milyen közel kerülhetnek egymáshoz, az összeakadás veszélye nélkül – mondta Török Olivér, az M4 Sport műsorvezetője. – Hét éve megnyertem a versenyt, majd helyezéseket értem el, remélem, a tavalyi hibázást jó helyezéssel feledtetjük.”

Tavaly győzelmet ünnepelhetett Wéber Zsolt idomár Anikó révén. Ezúttal Calvint nevezte. „Jó formában van, de nagyon erős a mezőny. Egy éve újonc hajtóval értünk sikert, bizom benne, hogy az ugyancsak újonc Pintér Tibi lovastapasztalata jó eredményt hozhat.” Merthogy Pintér Tibor, a Nemzeti Lovasszínház igazgatója hajtja Calvint. „Megtisztelő a felkérés, igyekszem már elsőre bizonyítani. Lovakkal töltöm napjaimat, napi hat órát lovagolok, és több olyan szerepet játszottam, amelyben hajtani is kellett. Az alapom megvan, kíváncsian várom a versenyt.”

A legeredményesebb idomár: Csontos Pál

A tavalyihoz hasonlóan ezúttal is Csontos Pál nyerte el az Év idomárja címet a galoppszakágban. Remek képességű, nagyon jól felkészített telivérek sorát indította az istálló, amely rendkívül eredményes volt.

„Fantasztikus évet zártunk – kezdi az idomár. – Természetesen Géza az istálló szenzációja, ő négy kiemelt versenyt nyert meg, köztük a magyar és az osztrák derbyt! Sajnos az októberi St. Legerben nem indíthattuk egészségi problémák miatt, ezért a Hármaskoronát nem nyerhette el, de így is csodálatos a teljesítménye. Kiemelném a zsokéinkat, akiket elsősorban az ismét sampion Stanislav Georgiev irányít és oktat. Nagy segítség a hétköznapi munkában a néhány amatőr lovas segítsége, és az istálló dolgozóit is elismerés illeti, akik lehetővé teszik a minőségi felkészítést. Jövőre szeretnénk néhány idősebb lovunkkal rangos külföldi versenyekben részt venni. A kétéves állomány nagy része ősszel sikeresen debütált, jővőre, a legfontosabb szezonjukban minden nagydíjban esélyesként rajtolhatnak.” Stanislav Georgiev, a zsokékirály Az idén sem tudta senki szorosabb versenyre késztetni az évtized legjobb zsokéját, Stanislav Georgievet, aki ismét elnyerte a lovas sampion címet.

„Nagyon erős volt az idén is az istállónk, legjobb lovunk, Géza mellett több klasszis is remekelt. Gézával négy kiemelt versenyt nyertem meg, többek között a magyar és az osztrák derbyt. Az utóbbin a nyolcvanas évek elején győzött ezelőtt magyar ló, Turbó. A Hármaskorona a sérülése miatt nem sikerülhetett, remélem, rangos külföldi versenyeken szerzünk kárpótlást! A mostani sampion címem a tizenegyedik, így utolértem a kitűnő Kovács Sándort, holtversenyben vezetünk. Aligha kell mondanom, mit szeretnék jövőre elérni…” Galoppsarok

Rendszeres résztvevője a futamoknak Horváth Zoltán istállója. „A Derby-érmes Diana Gull az amatőröknek is kedvence – mondja az idomár. – Másik lovunk Easy Bet, a szezon vége felé egyre erősebb.” „Sokáig nem is gondolhattam arra, hogy hajtsak, ugyanis négyes fogattal súlyos balesetem volt – említi Vida József pénzügyi szakember. – Ám nagyon komoly és áldozatos orvosi munkával felépültem, olyannyira, hogy hajtani is tudok. A tréningeken tapasztaltak alapján érmekért küzdhetünk.” „Easy Bet könnyen kezelhető, szívesen dolgozik – mondta Ézsiás Csaba autós kaszkadőr. – Élmény vele tréningezni. Akkor van elemében, ha vezet, vagyis nagyon jól kell rajtolnunk, hogy ott menjünk, ahol szeret…”

A 102. Magyar Derby díjátadójára kísérik az idén fantasztikusan teljesítő telivért, Gézát (Fotó: Kincsem Archívum)

Lakatos Csaba idomár tavaly sokat segített Torghelle Sándor felkészítésében. „Erre a versenyre készítettem a hatéves Peter Pipert Sanyi számára, akinek olyan remek érzéke van a hajtáshoz, hogy újra győzhet” – mondta az idomár. „A tavalyi siker miatt nincs rajtam nyomás, hogy mindenképpen nyerjek – mondta a korábbi válogatott futballista. – Persze azért indulok, hogy eredményes legyek, de a versenyzés a fontos!” Petur András, a Sport Tv műsorvezetője már évek óta Lakatos mester irányításával készül. Ezúttal is a Vicen Pál idomította Upton Boy M mögött. „Egykor a derbyjében én hajtottam, és nagyon közel voltunk a győzelemhez – mondja Lakatos Csaba. – Ezúttal Andris alkothat vele nagyot, mert ragyogó éve van a lónak, folyamatosan nagyszerű formát mutat, és tavaly együtt a második helyen végeztek.” „Van egy elvarratlan szál – idézte fel a múltat a műsorvezető. – Tavaly két taktikai variációból a várásra hajtást választottam, azzal másodikok lettünk. Az idén a másik verziót próbálom…”

Az Év ügetőlova: Eternity Bar Sorozatban a harmadik évben a Veljko Mazsity idomár által felkészített ló nyerte el az Év ügetőlova címet. Eternity Bar ugyan a pálya egyik legjobb lova, a címre nem ő volt az első számú esélyes. A pontversenybe a Nemzeti Díj megnyerésével nevezett be, amelyen a favorit Enjoy nem indult, pontosabban egyik pontot érő versenyben sem vett részt. Az esélyes a Derbyben lépett színre Fazekas Imrével, ám ott nagyon, hiszen utcahosszal győzött Eternity Bar előtt. Az ősz vége felé aztán érdekesen alakult versengésük. A Köztársasági Díjat Enjoy nyerte meg, riválisa nem indult, az Őszi Kísérleti Versenyben viszont Eternity Bar győzött, Enjoy óriási meglepetésre csak ötödik lett. A mindent eldöntő Ménesek Díja előtt hat pont volt Enjoy előnye. És a hosszú távú versenyben a négyéves mén szinte végig vezetett.

„Nem volt vesztenivalónk, a befutóban megtámadtuk, és már némi előnyre is szert tettünk, ám Imre visszatámadott, és újra vezettek, mígnem a cél előtt Eternity »megnyúlt«, és fejhosszal nyertünk” – emlékezett a drámai végküzdelemre a kiváló idomár, Mazsity. A tréner több kancával is nagy sikert ért már el, amint korábban mondta, úgy látszik különlegesen jó érzéke van a gyengébb nemhez. Erre Eternity Bar sikere újabb bizonyiték. Az Év idomárja: Balogh Bernadett Nem született meglepetés, a legerősebb istálló vezetője nyerte el a megtisztelő címet. Balogh Bernadett már több mint másfél évtizede tölt egyre több időt az ügetőpályán, és dolgozik egyre eredményesebben. Az idén már másodszor nyerte el a címet.

„Az egyre több idő, az utóbbi négy évben már egész napos, olykor annál is több elfoglaltságot jelent – meséli az idomár. Annak idején családi ösztökélésre próbáltam ki a hajtást, és egyre jobban tetszett. A Gyöngyharmat nevű lóval gyakoroltam, kezdetben biztosan nem örült nekem, de aztán »megtanított« hajtani, és remek párost alkottunk. A személyzet is sokat segített, csakúgy, mint az idomár Rutkai József, aki a Prolongo istálló tulajdonosa. Az ő egyre gyakoribb és hosszabb külföldi tartózkodásai miatt vetődött fel, hogy legyek én az idomár, és irányítsam a lovak felkészítését, versenyeztetését. Ennek már több mint négy éve, és bár nagy a felelősség, hiszen remek képességű és nagy értékű állomány felett diszponálok, ám úgy tűnik sikerrel.”

A csikókat a kiváló francia szakember, Fabrice Souloy gondjaira bízzuk, ő nagyon ért a beidomításukhoz. Szinte kész versenylovakat kapunk vissza, ami nagyon nagy segítség. Tőle is sokat tanultam. És persze Fazekas Imrétől is, aki a lovaink többségét hajtja, nagyon eredményesen. Az istállószemélyzettel együtt sikerült olyan nagyszerű csapatot összeraknom, amellyel jövőre még több sikert érhetünk el!” Az Év hajtója: Fazekas Imre Csakúgy mint tavaly, idén is a legnevesebb hajtó nyerte meg a legtöbb versenyt. Fazekas összesítésben az örökranglistán a második a legendás Marschall József mögött – az 1750 győzelem felé közelítve.

„Nagyon jó lovakat hajtottam, a négyéves Enjoyt emelném ki, vele a Magyar Derbyt, a Szent István-díjat, a Hungária-díjat és a Köztársasági Díjat is elnyertem – elevenítette fel a sikereket a 67 éves mester. – Persze van a mérleg másik serpenyőjében is… Nem sikerült az Őszi Kísérleti Verseny, majd a Ménesek Díja, igaz, az csak az utolsó pillanatban. Óriási küzdelemben a célfotóban fejhosszal vesztettünk Eternity Barral szemben, és így az addig biztosnak látszó Év lova cím is odalett. A nagy sikerek mellett minden évben becsúszik néhány vereség, persze nem lehet minden versenyt megnyerni. Örülök, hogy a kétévesek első nagy versenyét, a Szalay János-emlékversenyt egymás után másodszor is megnyertem, tavaly Fabrice-szal, az idén Ginevrával. Ennek a versenynek már-már specialistája vagyok, az utóbbi tíz évben hatszor végeztem az élen. És büszke vagyok arra is, hogy több korosztályos pályarekord megjavításában is részes vagyok.”

A közelmúltban említette, hogy nyugdíjasként már nincsenek nagy céljai. Ehhez képest Derbyt nyert és sampion lett. Mi lenne, ha nagy célokat tűzne ki maga elé?