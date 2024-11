Asztalitenisz Ek: ismét kikapott a Pécs, továbbjutott a Győr

A bajnoki ezüstérmes baranyaiak pénteken 3:0-ra kikaptak a lengyel KS Villa Verde Olesno gárdájától, szombaton pedig a spanyol Universidad De Burgos TTF-fel szemben maradtak alul 3:1-re. A csoport tagja még az olasz ASD TT Santa Tecla Nulvi.

Az első szakaszban a csapatok négy csoportban küzdenek, mindegyiknek a németországi Grünwetterschbach ad otthont vasárnapig. A körmérkőzések után a csoportok első két-két helyezettje jut tovább a második szakaszba.

A Győr női csapata már pénteken lejátszotta mindkét mérkőzését a spanyolországi Burgosban. Egy-egy győzelemmel és vereséggel zárt, majd szombaton az is kiderült, hogy a csoportja második helyén végzett és továbbjutott. A hármast a francia CP Lyssois Lille Metropole B gárdája nyerte, amely a győriekhez hasonlóan szombaton a lengyel Wamet Dobry Wiazar Dabcze ellen is győzött, így veretlenül végzett az élen. A trióból az előzetes hírekkel ellentétben nemcsak az első, hanem a második is továbblépett a második szakaszba – tájékoztatta az MTI-t Vigh Zsolt szakosztályvezető, edző.

A női Ek címvédője a Budaörs, amely jelenleg a Bajnokok Ligájában szerepel.

ASZTALITENISZ

Férfi Európa-kupa, selejtező (Grünwettersbach)

Universidad De Burgos TPF (spanyol)–PTE PEAC Kalo-Méh 3:1

Pénteken játszották

KS Villa Verde Olesno (lengyel)–PTE PEAC Kalo-Méh 3:0

Vasárnap játsszák

11.00: PTE PEAC Kalo-Méh–ASD TT Santa Tecla Nulvi (olasz)

Női Európa-kupa, selejtező (Burgos)

CP Lyssois Lille Métropole B (francia)–Wamet Dobry Wiazar Dabcze (lengyel) 3:0

Pénteken játszották

CP Lyssois Lille Métropole B–Győri AC 3:0

Győri AC-Wamet Dobry Wiazar Dabcze 3:0

A csoport végeredménye: 1. Lille 2 győzelem, 2. Győr 1, 3. Wamet Dobry Wiazar Dabcze 0