Asztalitenisz: Póta Georgina kétszettes előnyről vesztette el az Eb-nyolcaddöntőt

Az egyéni Európa-bajnokság utolsó előtti napjára a mieink közül már csak Póta Georgina maradt versenyben. Kétszeres Eb-aranyérmesünk a délelőtti programban a női páros negyeddöntőjében a luxemburgi Sarah De Nutte oldalán 3:0-s vereséget szenvedett a Natalia Bajor, Tatiana Kukulková lengyel, szlovák duótól, azaz utolsó esélyként már csak a női egyes maradt.

A 39 éves Póta péntek este a világranglista-20. francia Prithika Pavade elleni bravúrgyőzelemmel jutott be a legjobb 16 közé, így szombat délelőtt, nem sokkal a páros negyeddöntő után egyesben is asztalhoz szólították, a túloldalon a 30 esztendős balkezes spanyol Maria Xiao állt. Az Eb előtt elkészített kiemelési rangsorban Pótát a 17., Xiaót a 18. helyre tették, ami azt üzente, hogy éles meccsre van kilátás. Póta kezdett jobban, az első játszmát fölényesen, a másodikat nagyobb csatában nyerte meg, de itt már érezni lehetett, hogy Xiao egyre inkább megtalálta a számára kedvező taktikát. Ennek megfelelően a harmadik etaptól megváltozott a játék képe, a szetteken belül már nem Xiao futott az eredmény után, hanem Póta, az ellenfél egyre magabiztosabbá vált, előbb egyenlített, majd 3:2-re átvette a vezetést. A hatodik szettben volt esély arra, hogy klasszisunk egyenlítsen, előbb két meccslabdát hárított, majd két szettlabdája is volt, de egyiket sem sikerült értékesítenie, a harmadik meccslabda pedig meghozta a spanyolnak a 4:2-es sikert.

Póta Georgina, s ezzel együtt a magyar küldöttség számára véget ért a linzi Európa-bajnokság, s ahogy két évvel ezelőtt Münchenben, ezúttal is érem nélkül maradtunk.

38. EGYÉNI EURÓPA-BAJNOKSÁG, LINZ

NÓK, EGYES

NYOLCADDÖNTŐ

Xiao (spanyol)–Póta Georgina 4:2 (–5, –9, 7, 8, 7, 12)