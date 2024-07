A kazahokkal kezd férfi párbajtőrcsapatunk Párizsban

ANDRÁSFI Tibor

A Tibikéből mára Tibó lett, a név nem véletlen, hiszen a 24 éves párbajtőröző edzője édesapja, Andrásfi Tibor. A páston is nagyon szerény, sohasem reklamáló sportoló vívása rendkívül elegáns – Nagy Dáviddal és Koch Mátéval pedig majdhogynem gyerekkoruk óta szállítják a fegyvernem sikereit a világversenyekről. A bázeli Eb-n szerzett bronzérmével egyéniben is lehetőséget kap Párizsban.

„Technikailag és taktikailag összeszedett vívó vagyok, aki a páston sok mindent képes megcsinálni, de még manapság is hajlamos vagyok néha elizgulni egy-egy asszót. Olimpián ugyan még nem jártam, de a körítése és a hangulata biztosan más, mint a többi versenynek. Mindenképpen szeretnék érmet szerezni Párizsban – legalább egyet.”