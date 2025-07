Vívás: Nagy Dávid, Pusztai Liza és Katona Renáta is főtáblás a vb-n

Nagy Dávid kezdett a legkorábban szombaton Tbilisziben, de ébredtek vele a szakemberek is: Dancsházy-Nagy Tamáson kívül Boczkó Gábor kapitány is ott volt olimpiai bajnok párbajtőrözőnk csoportkörénél a tbiliszi vívócsarnok egyik kistermében, de képviseltette magát a Vasas SC vívószakosztályából is több edző – fegyvernemtől függetlenül.

Nagy Dávid végig magabiztosan, jól vívott, mind a hat asszóját megnyerte, a csoportkör összesítése után pedig kiderült, egyből a 64 közé jutott.

A női kardozóknál Pusztai Liza ugyanezt a tette véghez vitte – azzal a különbséggel, hogy egy asszóját ugyan elveszítette, ám ez is elég volt ahhoz, hogy egyből főtáblára jusson.

Katona Renáta is egyszer kapott ki a csoportkörben, a tusarány miatt hátrébb rangsorolódott, éppen lemaradt a még közvetlen továbbjutást érő helyről, így várt egy tizenötös asszó is a délelőtt folyamán.

„Azt simán nyeri Rencsó, nem aggódom” – jegyezte meg Ravasz Etele, a női kardcsapat vezetőedzője, aki egyébként Pusztai Liza felkészülését is irányítja („Nem vívott rosszul Liza, kicsit izgult, de nem panaszkodhatok.”), s nem is tévedett.

Vasárnap mind férfi párbajtőrben, mind női kardban a maximális, vagyis négy-négy vívóval képviselteti magát Magyarország – a világbajnokság utolsó egyéni napján nagyon tudnánk örülni egy éremnek…

VÍVÓ-VILÁGBAJNOKSÁG, TBILISZI

Párbajtőr. Férfiak. Egyéni. A csoportmérkőzéseken: Andrásfi, Koch, Siklósi (kiemeltek), Nagy D. 6 győzelem/0 vereség

Kard. Nők. Egyéni. A csoportmérkőzéseken: Battai, Szűcs (kiemeltek), Katona 5/1, Pusztai 5/1. A 64 közé jutásért: Katona–Rahacseuszkaja (fehérorosz) 15:9