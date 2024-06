Pekler Zalán magasra tette a lécet az olimpia előtt

Öt magyar sportlövő (három puskás és két pisztolyos) lép lőállásba az olimpián, közülük Mészáros Eszter harcolta ki utolsóként a részvételt. A gödöllőiek fiatal puskása a győri 10 méteres Európa-bajnokság után Rio de Janeiróban is közel volt a kvótaszerzéshez, ám végül a kvalifikációs ranglistáról váltotta meg párizsi repülőjegyét. Ez pedig azt jelenti, hogy puskás vegyes párost is indíthatunk az olimpián, a férfiaknál Pekler Zalán és Péni István is ott lesz Párizsban. „Szerencsére szinte végig jól álltam a ranglistán, így bíztam benne, hogy ha máshogy nem is, onnan meglesz a kvóta – mondta Mészáros Eszter. – Sokat számít, hogy már Tokióban tapasztalhattam, milyen egy olimpia, így remélhetőleg jobban tudom kezelni az izgalmat. A felkészülés során végig segített a sportpszichológusom, és úgy érzem, mentálisan sokkal erősebb vagyok már, mint három éve voltam.”