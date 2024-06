Keződik az Eb Bázelben – vívóink csak úgy vághatnak neki, hogy „a legjobbak akarnak lenni”

Nem tagadják maguk a vívók sem, hogy nemigen van jó időpontban az Európa-bajnokság, s noha egy ideje már ez a júniusi idősáv a kontinensviadalé, máskor kevésbé „fájó” – egy olimpia előtt azonban biztos, hogy nincs túl sok értelme…

„Valóban nincs jó időszakban az Európa-bajnokság, nagyon megtöri az olimpiai felkészülést – jelentette ki határozottan Boczkó Gábor szövetségi kapitány. – Akad ugyan ellenpélda is, de inkább az a jellemző, hogy aki egyéniben a dobogóról integet az Eb-n, az nem sokkal később az olimpiát nem zárja boldogan. Természetesen a világranglista szempontjából azért fontos az Eb, a Párizsban pástra lépő három csapatunknak meg hatványozottan, hiszen jó lehetőség az élesben gyakorlásra, bár a férfi kardozók között meg éppen van hiányzónk Szatmári András személyében.”

Jó hír, hogy Szatmári sérülése szépen javul: amíg társai Bázelben fognak pengét, ő Budapesten gyakorol – rajta kívül egyébként a jelenlegi legjobb csapattal indul harcba a magyar vívóválogatott.

És senkinek sem lesz könnyű dolga, mert ugyan szakmailag sokan megkérdőjelezik az Eb jelentőségét, valamennyi ország a legerősebb csapatával érkezett Svájcba.

Az is tény, hogy a legutóbbi, úgynevezett rendes Eb-t (emlékezzünk, tavaly az Európai Játékok keretében tartották a kontinensviadalt) mindössze egyetlen éremmel zárták a magyarok (2022, Antalya) – igaz, az legalább arany volt a férfi kardcsapatnak köszönhetően.

Svájcban 2015-ben is rendeztek Eb-t, akkor Montreux volt a házigazda, s az a verseny sokkal jobban sikerült nekünk: vívóink öt érmet gyűjtöttek, s volt közte arany is, hiszen Szilágyi Áron nyerte meg a férfi kardozók egyéni viadalát.

Erre, s akár több (arany)érem megszerzésére ezúttal is lehet esélyünk, de a kapitány óva int mindenkit attól, hogy messzemenő következtetést vonjon le az Eb-szereplésből.

„Nagy elvárásaink nem lehetnek, hiszen mindenki a felkészülés kellős közepén jár. Ugyanakkor ez egy Európa-bajnokság – ismernek már a vívók, ismer a sportág, tudják jól, nekem elfogadhatatlan az a hozzáállás, hogy valahogy majd csak lesz. És azt is tudják, hogy vallom: egy magyar vívó csak úgy vághat neki egy versenynek, hogy a legjobb akar lenni. Úgyhogy szeretném azt látni a páston, hogy mindenki kiadja magából a maximumot” – hangsúlyozta Boczkó Gábor.

Az olimpia felvezető viadalának is aposztrofált versenyt a női párbajtőrözők kezdik el kedden délelőtt – az Eb-n nincsenek kiemeltek, minden induló pástra lép a csoportkörben is, s ennek eredménye után alakulnak ki az ágak, vagyis akár már a versengés első felében is „egymásba futhatnak” a legjobbak.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, BÁZEL

Kedd: női párbajtőr, egyéni (Dékány Kinga, Gnám Tamara, Muhari Eszter, Nagy Blanka), 9; férfi tőr, egyéni (Dósa Dániel, Mihályi Andor, Szemes Gergő, Németh András, 11.20.

Szerda: női tőr, egyéni (Kondricz Kata, Lupkovics Dóra, Mohamed Aida, Pásztor Flóra), 9; férfi kard, egyéni (Decsi Tamás, Gémesi Csanád, Rabb Krisztián, Szilágyi Áron), 12.

Csütörtök: férfi párbajtőr, egyéni (Andrásfi Tibor, Koch Máté, Nagy Dávid, Siklósi Gergely), 9; női kard, egyéni (Battai Sugár Katinka, Márton Anna, Pusztai Liza, Szűcs Luca), 13.10.

Péntek: férfi tőr, csapat, 9; női párbajtőr, csapat, 9.

Szombat: férfi párbajtőr, csapat, 9; női kard, csapat, 11.30.

Vasárnap: női tőr, csapat, 9; férfi kard, csapat, 10.