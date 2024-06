Fürjes Balázs: Egy valódi sportnemzetnek a feltörekvő sportokra is figyelnie kell

– Habár még csak a rendezvény felénél járunk, mégis adódik a kérdés: az eddig látottak mennyiben igazolják az előzetes elvárásokat?

– Talán még felül is múlják – jelentette ki Fürjes Balázs, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja, aki idén márciusban bekerült az Olimpiai Program Bizottságába. – Nagyon izgalmas, látványos és dinamikus maga a sportverseny, hiszen ez az utolsó esély, hogy ezekben az utcai sportokban (freestyle BMX, breaktánc, gördeszka és sportmászás – a szerk.) el lehessen jutni Párizsba. A helyszínen, a Ludovika Campuson pedig egyúttal nagy fesztivál is zajlik, a sportokat mindenki kipróbálhatja, mellette DJ-k és koncertek színesítik a repertoárt. Arra számítok, hogy bár Budapest méretében jóval kisebb, mint az első fordulónak otthont adó Sanghaj, a nézők számában felülmúljuk a kínai metropolist, mert mi, magyarok rajongunk a sportért, és nyitottak vagyunk.

– A versenyzőktől és a vendégektől milyen visszajelzéseket kapott eddig?

– Az a dolgom, hogy mindenkit kérdezzek, ugyanis hónapokig készültünk az eseményre, hogy rendben menjen minden, de erről majd a sportolóknak és a nézőknek kell kiállítaniuk a bizonyítványt. Rengeteget beszélek a versenyzőkkel, a világ minden pontjáról érkeztek, eddig csupa bátorító és köszönő szót hallottam.

– Mi az, amit az olimpiai mozgalom és a NOB tud tanulni az OQS-ből?

– Egy nagyon fontos dolgot, mégpedig azt, hogy időnként az olimpiai mozgalomnak is meg kell újulnia. Erre az elmúlt százharminc év alatt többször is sor került, jöttek és mentek sportágak, az olimpiának viszont relevánsnak kell lennie. Azoknak a sportoknak van helyük hosszú távon az ötkarikás játékokon, amelyek az egész világban egyetemesek és népszerűek. Ezt pedig az utcai sportágak elérték, ahogyan a tollaslabda és a 2028-as Los Angeles-i játékok részét képező fallabda is.

– Magyarország számára milyen tanulsággal szolgál ez az átalakulási folyamat?

– Nekünk meg kell tanulni, hogyan vigyázzunk az értékeinkre és hogyan őrizzük meg az eredményességeinket és sikereinket hagyományos sportok tekintetében, egyúttal több energiát szükséges fektetni a feltörekvő sportágakba. Jobban kell támogatni a versenyzőket, az egyesületeket és a hazai szövetségeket, mert ezekben a sportágakban nincs vagy csak elvétve van kvótája Magyarországnak, miközben egyre nagyobb súlyt képviselnek az olimpia programján belül. Ez nem vagy-vagy, hanem is-is kérdés, hiszen, ha nem figyelünk oda, kvótákat engedünk ki a kezünkből. Egy valódi sportnemzet ezekben is érdekelt az ötkarikás játékokon.

– Hogyan lehet ezt megvalósítani? Jobban el kell jutni az ifjabb generációhoz?

– A fiatalokhoz nem nehéz megtalálni az utat, azt nagyon jó látni, hogy az utcai sportlétesítmények, deszka- és BMX-parkok tele vannak, de ezek nem szabványos olimpiai versenypályák, amelyek ma hiányoznak Magyarországon. Érthető az elmaradás, de ideje bepótolni, hogy a nemzetközi sztenderdeknek megfelelő edzési lehetőségek télen-nyáron rendelkezésre álljanak, és mondjuk a BMX-számban Budapesten döntős Kempf Zozónak ne kelljen körbe utaznia Európát. Az elmúlt heteket ő Hollandiában és Ausztriában töltötte, mert nálunk nem állt rendelkezésre nemzetközi minősítésű pálya. Mihelyst ezt ledolgozzuk, és megteremtjük a lehetőséget, egészen biztos vagyok, hogy a fiatalok jönni fognak.