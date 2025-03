Fürjes Balázs: Egy nem európai NOB-elnök könnyebben dönthet európai olimpiai helyszín mellett

Egy nappal a NOB-elnökválasztás után is akadt még napirend szerinti tennivalója a 144. ülésszak résztvevőinek, de már minden egyes felszólaló a regnáló és a megválasztott új elnök köszöntésével kezdte a mondandóját a görögországi NOB-kongresszus záró napján. Azt követően, hogy a 2027-es NOB-kongresszus helyszínéül a dominikai Punta Cana mellett döntött a tagság, meghallgattuk a WADA elnökének, Witold Bankának beszámolóját, aki meglehetős szenvtelenséggel és elégedettséggel adott számot a Nemzetközi Antidopping Ügynökség eredményeiről, függetlenül attól, hogy az elmúlt időszak sok esetben nehezen magyarázható döntései miatt kezd elfogyni a bizalom és a hitelesség levegője a szervezet körül – habár látszólag nem a NOB háza táján. A korábbi lengyel négyszázas futóatléta könnyedén ment el amellett a minapi eset mellett is, amikor a Nemzetközi Sportújságíró Szövetségnek, az AIPS-nek kellett a szervezetet nyílt levélben rendre utasítania és felszólítania, hogy a WADA által deklarált sajtónak szóló kritériumokat alaposan gondolja át.

Az történt ugyanis, hogy a március 18–19-re Lausanne-ba meghirdetett nemzetközi WADA szimpózium előtt, a résztvevő újságíróknak alá kellett volna írniuk egy 3 oldalas nyilatkozatot, a következő kritériumok mentén, miszerint: „az újságíróknak kerülniük kell a nem megfelelő vagy rágalmazó megjegyzéseket a rendezvényről, az előadókról vagy más résztvevőkről”. A dokumentum hozzáteszi: „A szabályok be nem tartása a 2025-ös szimpóziumra és a WADA által szervezett jövőbeli rendezvényekre való belépés visszavonását vonhatja maga után”. Erre a sajtószabadságot masszívan korlátozó kezdeményezésre fogalmazta meg a tiltakozását az AIPS, amelyre válaszul visszavonták a fenti badarságokat. A WADA-elnök tehát nem említette ezt a kisebb fiaskót a felszólalásában, és Valérie Fourneyron, a Nemzetközi Tesztügynökség (ITA) alapítványi elnöke is örömmel számolt be arról, hogy a doppingtesztelési folyamatok is a mechanikus “régi-módi” irányból az intelligens technológiák felé fordulnak.

A záróakkordnak számító olimpiai érdemérmek és elismerések átadása után a Nemzeti Sportnak nyilatkozó Fürjes Balázst arról kérdeztük, mennyire lehet szerencsés egy esetleges későbbi magyar olimpiai pályázat szempontjából az, hogy Kirsty Coventry személyében egy afrikai elnök folytatja majd a NOB élén. „Kirsty Coventry elnök asszony jóbarátunk, mert a nemzetközi úszóvilág kiemelkedő alakjaként többször is járt már korábban Magyarországon a nálunk rendezett világversenyeken. Teljesen érthető, ha a személyén keresztül az afrikai kontinens egy kissé jobban előtérbe kerül, mert Afrika a jelent és a jövőt jelentheti sok szempontból, és ne felejtsük: jövőre Dakarban ifjúsági olimpiát rendez a kontinens – fogalmazott Fürjes Balázs. – Őszintén szólva az, hogy az elnök nem európai, növelheti annak az esélyét, hogy valamelyik következő olimpia Európában legyen” – összegezte a sokakat érdeklő magyar érdekeket a sportdiplomata.

Fürjes Balázs azt is kiemelte, hogy már elkészült és nála van az előző napi választást követően a megválasztott elnöknek dedikált és névre szóló meghívó, hogy Kirsty Coventry-t mihamarabb vendégül láthassa a magyar olimpiai család és a Nemzetközi Fair-Play Bizottság egy közelgő kiemelt hazai rendezésű eseményen.

A kongresszus záróakkordjaként a még regnáló elnök, Thomas Bach válaszolt a sajtó, többek között a Nemzeti Sport kérdéseire. Elsőként arra voltunk kíváncsiak, hogy az a „sorminta”, amit megkezdettel azzal, hogy olimpiai bajnokként lett NOB-elnök, láthatóan ragadós és a most megválasztott Kirsty Coventry is olimpiai aranyérmesként foglalja el a NOB-elnöki széket, vajon „kötelező”, netán ajánlott kritérium lehet-e a jövőbeni elnöki pályázóknak. A német sportdiplomata így reagált: „Azt nem tudom megmondani, hogy ez szokásban marad-e a jövőben, de azt mindenképpen elmondhatom, hogy nekem óriási hitelességet adott, amikor NOB-elnökként elkezdtem a munkát, hogy olimpiai bajnok vagyok. Akkor is, amikor államfőkkel és olykor politikusokkal, a gazdasági, vagy az üzleti élet vezetőivel kellett leülnöm tárgyalni, és akkor is, amikor a sportolók között mozogtam. Ez volt az én tőkém, és ez mindig biztos alapot adott a munkámhoz” – erősítette meg a kiemelkedő sportolói múlt jelentőségét Thomas Bach. Továbbá arra a kérdésünkre is kedélyesen válaszolt, hogy a június 23-i, átadás-átvételi időszak záró napja után esedékes napirendjét és terveit látja-e már: „Nos, a június huszonnegyedikei napirendemmel szerencsére már senkinek sem kell elszámolnom, bármit is tervezek, felelősség nélkül akár meg is gondolhatom magam. De, amiben biztos vagyok, hogy a június huszonnegyedike reggele egy hosszú alvás utáni kényelmes ébredéssel indul” – mondta mosolyogva Thomas Bach.