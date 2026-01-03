Vörös-tenger, zöld lámpa – elrajtolt a sivatagi show!

Elkezdődött a tánc! A 48. Dakar-rali útvonalát az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan Szaúd-Arábiában jelölték ki a legendás verseny szervezői – és az elmúlt években megbizonyosodhattunk róla: minden fortélyra, tapasztalatra és tudásra van szükség ahhoz, hogy valaki sikerrel teljesítse, megnyerje ezt a viadalt.

A mezőnyt 115 motorversenyző, 72 autós páros az ultimate osztályban, 7 a stock kategóriában, 37 a Challenger osztályban, 41 az SSV kategóriában és 45 kamionos trió alkotja. Az idén immár hatodik alkalommal írták ki a megméretést a Dakar Classic-mezőny számára – itt a 2000 előtt gyártott járművek méretik meg magukat, összesen 97-en.

Az autósoknál a nagy kérdés az, hogy sikerül-e valakinek letaszítania a trónjáról a hazai pályán versenyző Jazid al-Radzsit, aki tavaly szenzációs versenyzéssel vitte sikerre a Toyotát. A nagy ellenfelek között van az új gyártó, a Dacia, amely elképesztő neveket állított csatasorba: a kilencszeres ralivilágbajnok Sébastien Loeböt (akinek tizedszerre talán végre összejön a Dakar-győzelem), az ötszörös Dakar-győztes Nasser al-Attijaht (aki 23. alkalommal áll rajthoz a viadalon). És akkor még nem beszéltünk a Ford Raptorral száguldó, négyszeres Dakar-győztes Carlos Sainzról, az autóval és motorral egyaránt győzedelmeskedő Nani Romáról vagy a multifunkcionális, szinte az összes autós kategóriában jeleskedő Mattias Ekströmről.

A stock kategóriában hét autós páros méreti meg magát, és nekünk, magyaroknak ez Hamza Péterrel és Kalmár András miatt érdekes, és érdemes lesz figyelni a Dakar Classic-mezőnyt is, ahol a 97 résztvevő között van a Gaál Roland, Eigner Mihály kettős.

A motorosoknál Daniel Sanders (KTM) a címvédő, de a Honda versenyzői nagyon elszántak, hogy elhódítják tőle a címet. Az Original by Motul kategóriában immár 16. alkalommal méreti meg magát a szatmárnémeti Gyenes Emánuel, aki már nyert is ebben a kategóriában (2020), és most is a top privát versenyzők között tartják számon.

A kamionos kategóriában Martin Macik sorozatban a harmadik győzelmére hajt, ám Mitchel van den Brink és Ales Loprais az idén is nagy veszélyt jelent számára. Ebben a kategóriában rajthoz áll Darázsi Zsolt is, aki szervizhátteret biztosít több autós páros számára, ám mivel a Dakaron csak versenyzőtárs segíthet, így Darázsiék is minden reggel odaállnak a rajthoz. A rutinos magyar kamionosnak ez a 16. Dakar ralija, és nemcsak emiatt, hanem gyorsasága, jó helyzetértékelése és technikai szakértelme miatt is nagy tiszteletnek örvend a mezőnyben.

Az idei Dakar tehát szombaton egy 22 kilométeres prológgal rajtolt el Janbu környékén – ahogy mondani szokták, ez az a szakasz, amely csak arra szolgál, hogy a kétnapos papírmunka (adminisztratív és technikai ellenőrzés) után egy kicsit bemelegedjenek az izmok, felszökjön az adrenalin.

Azért érdemes megjegyezni, hogy ezen a napon az autósoknál a svéd Mattias Ekström, a motorosoknál pedig a spanyol Edgar Canet volt a leggyorsabb. Tegyük hozzá gyorsan, az igazi küzdelem csak vasárnap kezdődik.

DAKAR-RALI, SZAÚD-ARÁBIA

Prológ (Janbu, 22 km)

Autósok

1. Mattias Ekström (svéd) 10:48 perc

2. Mitchell Guthrie (amerikai) 8 mp hátrány

3. Guillaume De Mévius (belga) 8 mp h.

...171. Hamza Péter, Kalmár András 6:54 p h.

Motorosok

1. Edgar Canet (spanyol) 11:31 p

2. Daniel Sanders (ausztrál) 3 mp h.

3. Ricky Brabec (amerikai) 5 mp h.

...17. Gyenes Emánuel 52 mp h.