Csupasport: csütörtökön kezdődik a balatonfüredi 48 órás ultrafutó-világbajnokság

– Gyanítom, nem unatkozott az elmúlt időszakban, hiszen rengeteg tennivaló van egy negyvennyolc órás világbajnoksághoz hasonló esemény szervezésekor. Május 31-én, pénteken kezdődik Balatonfüreden a világverseny – minden rendben van az előkészületekkel?

– Az elmúlt két hónapban szigorú napirendi pontok alapján mentünk, így olyan témákat kellett megoldanunk, mint a helyszín, a szponzorok, az önkéntes együttműködők, az időmérő szőnyegek, sátrak és az egyéb dolgok pontos elhelyezése – mondta Baranyai Máté főszervező. – Elképesztően sok szervezést igényel a negyvennyolc órás világbajnokság, de ezt tudtuk. Egyeztetni kellett, hogy ki jön, ki nem, aki nem, ahelyett jön-e más, a külföldi versenyzőket pontosan hol helyezzük el. A negyvennyolc órás vb egyáltalán nem negyvennyolc óráig tart. Már tavaly áprilisban elkezdődött a munka, majd a héten szerda reggeltől estig építkezünk, csütörtök reggel megnyílik a versenyközpont, három órakor a balatonfüredi gyerekek befutják a pályát, amely egyébként 1048 méter hosszú és két méter szintemelkedést tartalmaz. Csütörtök délután öt órakor lesz az ünnepélyes megnyitó, hétkor pedig a technikai értekezlet, ahol mindenről tájékoztatjuk a futókat, bemutatjuk a pálya szakaszait és a kiszolgáló sátrakat. Nem is tudok mindent felsorolni, de lesz mobil wc, öltöző, zuhanyzó, elektromos töltős, pihenő és egészségügyi sátor, hosszú frissítőhely nyolc asztallal bő választékkal. Természetesen sajtó és VIP-hely is, de építünk színpadot, valamint használunk fény- és hangtechnikát. Reflektorokat helyezünk ki, hogy ne kelljen éjjel sem fejlámpa, továbbá feldíszítjük a helyszínt, próbálunk remek hangulatot teremteni. Igyekszünk megfelelni a nemzetközi elvárásoknak és kiszolgálni a sportolókat a legjobb tudásunk szerint. Ugyan hatnapos világkupa már többször is volt hazánkban EMU-s barátaink szervezésében, de negyvennyolc órás világversenyen most debütál az ország.

A teljes cikk a csupasport.hu-n olvasható!