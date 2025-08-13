Női kézilabda: kétszer játszik a svédekkel a válogatott szeptemberben

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány blogjában a magyar szövetség honlapján azt írta: szeptember 18-án, csütörtökön zárt kapus mérkőzésen, míg 20-án, szombaton Tatabányán már nézők előtt mérkőzik meg a nemzeti csapat a skandináv riválissal.

Ezt követően – mint az már korábban ismert volt – a válogatott az Eurokupában szerepel. Október 16-án, csütörtökön Nagykanizsán fogadja Törökországot, majd 19-én, vasárnap Prágában lép pályára Csehország ellen. A csoport negyedik tagja Dánia, a másik kvartettben Norvégia, Lengyelország, Románia és Szlovákia szerepel. A négyesek első két helyezettje jut a sorozat történetében először sorra kerülő, jövő szeptemberi négyes döntőbe.