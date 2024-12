Mijaín López a KIMBA után Cegléden zárta magyarországi látogatását

A vasárnapi pihenés és karácsonyi vásárolgatás után hétfőn elment hazája, Kuba budapesti nagykövetségére, majd a szombati licences edzőképzést követően újra Csepelre, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémiára (KIMBA) látogatott.

A történelem első olyan sportolóját, aki ugyanabban a versenyszámban öt egymást követő olimpián diadalmaskodott, Németh Szilárd, az akadémia alapítója, a Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) elnöke, Lőrincz Tamás, a KIMBA olimpiai bajnok szakmai igazgatója, az ugyancsak olimpiai bajnok szakmai főtanácsadó, Hegedüs Csaba, valamint Süle László kurátor fogadta. A karibi legendával tartott a kubai nagykövet, Guillermo Vázquez Moreno is. López nagy érdeklődéssel tekintette meg a nevelőműhelyt, körbevezették a teljes épületben, majd azt is megnézte, miként edzenek a magyar fiatalok. Készségesen állt oda fotózkodni mindenkivel, és persze az autogramokat is szívesen osztotta. Még saját életnagyságú poszterét is aláírta, s felült az Olimpiai bajnokok tribünjére, éppen Lőrincz Tamás helyére…

Mijaín López és a KIMBA tanítványai

Kedden vele folytatta a programot, mégpedig a magyar kiválóság szűkebb pátriájában, Cegléden. Nem maradhatott el a polgármesteri hivatalban, illetve a helyi birkózóklubban, a CVSE-ben tett látogatás, ahol Czigony Tamás szakosztály-vezető, az MBSZ elnökségi tagja kalauzolta. Vizitált a helyi cselgáncslegendák, az Ungvári fivérek, Miklós és Attila edzőtermében, valamint a Lőrincz családnál, s hatalmas sikere volt Tamás egykori általános iskolájában. A gyerekek hangos ovációval fogadták, szinte „agyonszerették”, elhalmozták a neki készített ajándékokkal, rajzokkal. Ceglédről már a repülőtérre vezetett Mijaín López útja, ahol érzelmes búcsút vett házigazdáitól, leszögezve, hatalmas és örök élményt nyújtott neki ez az egy hét, amit nálunk töltött, örökre a szívébe zárta Magyarországot és a magyarokat. Mint ahogy őt is mindenki, aki találkozhatott vele.