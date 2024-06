Losonczi Dávid: Jó formában vagyok, de a legjobb formámat az olimpiára tartogatom

„Jó formában vagyok mentálisan és fizikailag is, várom a hétvégi versenyt, jól akarok birkózni. De nyilván a legjobb formámat az olimpiára tartogatom” – válaszolta Losonczi Dávid arra a kérdésre, hol tart a nyári „virágzása”.

Világbajnokunk vasárnap lép szőnyegre a kötöttfogásúak között 87 kg-ban a BOK-csarnokban, ahogy a 77 kg-ban versenyző Lévai Zoltán is. Utóbbival videónkban arról is beszélgettünk, hogy mennyit vett ki belőle az, hogy csak az utolsó olimpiai kvalifikációs versenyen szerezte meg a párizsi kvótát. A budapesti viadalról Bácsi Péter, a Magyar Birkózók Szövetsége szakmai igazgatója beszélt, kitérve a magyar indulókkal szembeni elvárásokra is.