Falut lehetett volna felfűteni azzal az energiával – Bacsa Péter

„Ezúttal is szeretném megköszönni a szövetség és a szervezőbizottság összes munkatársának az odaadó munkáját, hiszen ismét a ránk jellemző magas színvonalon rendeztünk olyan versenyt, amelyen a mezőny is rendkívül nívós volt. Igazi olimpiai főpróbát láthattunk a BOK-csarnokban, világklasszisokkal. A taktikázás mellett igazán parázs meccsekkel, nyílt sisakos küzdelmekkel találkozhattunk” – kezdte Bacsa Péter. Igaza van, számos olyan súlycsoport volt, amelyekben gigászi ütközetek alakultak ki. Ez persze nem annyira meglepő, ha azt nézzük, hogy 4 olimpiai és 30 világbajnok mellett a párizsi kvótások közel fele szőnyegre lépett a BOK-csarnokban.

Számunkra az egyik legkedvesebb mérkőzés a kötöttfogású 87 kilogrammosok elődöntője volt, amelyben megismétlődött a tavalyi, belgrádi világbajnokság fináléja Losonczi Dávid és Ali Cengiz között. Mint ismert, azon a találkozón a bírók nem ítélték meg a jogos tust az ESMTK-KIMBA sportolója javára, s két hónappal később hatalmas sportdiplomáciai sikerként élhettük meg, hogy a nemzetközi szövetség (UWW) elismerte a hibát, ezzel együtt Losonczi Dávidot is világbajnoknak. A sors fintora, hogy a BOK-csarnokban a mi fiunk 6:1-es állásnál tusdiadalt aratott.

„Szerintem az egész verseny legszínvonalasabb meccse volt – vélekedik Bacsa Péter. – Cengiz le is adhatta volna a mérkőzést, mert a pontjai megvoltak, de ő odaállt, hiszen mindketten meg akarták mutatni, ki a súlycsoport legjobbja, hogy ki a kategória igazi királya. Egész falut lehetett volna felfűteni azzal az energiával, amelyet a srácok kiadtak magukból. A végkifejletet megírni sem lehetett volna drámaibban: Dávid ugyanúgy, ugyanabból az akcióból tusolta a törököt, mint a belgrádi vébén. Katartikus élményt adott.”

Az MBSZ szakmai igazgatója, Bácsi Péter is elégedett a végül ezüstéremmel záró Losonczi szereplésével: „Elég meggyőzően birkózott, ismét megverte a törököt, ami mindenképpen biztató. Ugyanazt a teljesítményt láthatjuk tőle, amit az utóbbi időben megszoktunk. A fő feladat most az, hogy ezt megtartsa, s ha így lesz, akkor éremesélyesként lép szőnyegre Párizsban. Elővigyázatosságból lépett vissza a döntőtől, az állát össze kellett varrni, emiatt most egy hetet ki kell hagynia. Örülünk annak, hogy a világranglistapontjai így is kedvezően alakultak.”

Az UWW-rangsorversenyen szőnyegre lépő másik két ötkarikás kvótásunk közül a vb- és Eb-második Lévai Zoltán (kf, 77 kg) sérülés miatt ugyancsak visszalépett, míg a világ- és Európa-bajnok Muszukajev Iszmailnak (szf, 65 kg) meglehetősen rosszul jött ki a lépés a csoportkörben, amelyből két győzelemmel búcsúzott.

„Lévai Zoltán kisebb bordasérüléssel bajlódik, ezért is lépett vissza, miután a minimális célt teljesítette. Nem szerettünk volna többet kockáztatni. A hetvenhét kiló nagyon sűrű lesz Párizsban, de benne is nagy potenciál rejlik, bízunk a jó szereplésében. Ahogyan Muszukajev Iszmailéban is, aki szerencsétlen helyzet miatt, két győzelemmel esett ki a csoportból. Jobb formában van, mint tavaly ilyenkor, tehát jól halad afelé, hogy a tavalyi világbajnoki teljesítményét hozza az olimpián” – fogalmazott Bácsi Péter.

A kötöttfogásban kétszeres világ- és Európa-bajnok szakember a válogatottunk által szerzett kilenc érmet is pozitívan értékeli: „Összességében elégedettek lehetünk, különösen azért, mert mindhárom szakágban minimum két dobogóst ünnepelhettünk. Nem csak a játékok miatt volt remek erőfelmérő a verseny, hiszen a többiek az utánpótlás-világversenyekre vagy a nem olimpiai súlycsoportok világbajnokságára készülnek – utóbbi szempontjából Kuramagomedov Murad, Szabados Noémi és Szilvássy Erik szereplése is rendkívül biztató. Mindent összevetve pozitív előérzetem van az év hátralevő részével kapcsolatban.”

Bacsa Péter mindehhez hozzátette: „Bár a legfontosabb az olimpia, mi azért igyekeztünk távolabbi következtetéseket is levonni a viadalból. Öröm volt látni, hogy azok a sportolóink sem eresztettek le, akik nem tudtak kvótát szerezni: Szőke Alex, Váncza István és Vitek Dárius is mindent kiadott magából, remekül küzdöttek. Külön kiemelném a női birkózást is, amelyben sok évnyi stagnálás és koncepciótlan útkeresés után után Makszim Molonov és Martin Gábor végre pozitív irányba állította a munkát, egyértelműen fejlődnek a lányok, ami remek hír.”

POLYÁK IMRE–VARGA JÁNOS EMLÉKVERSENY, BOK-CSARNOK

Dobogósaink. Kötöttfogás.72 kg: 3. Váncza István, 82 kg: 1. Szilvássy Erik, 87 kg: 2. Losonczi Dávid, 97 kg: 2. Szőke Alex, 130 kg: 3. Vitek Dárius. Szabadfogás. 74 kg: 2. Kuramagomedov Murad, 92 kg: 3. Juhász Balázs. Női birkózás. 55 kg: 2. Szenttamási Róza, 72 kg: 2. Szabados Noémi