Denzel Dumfries a BL-döntőben is kulcsszereplő lehet

AZ INTER LEGFONTOSABB támadó játékosa kis túlzással egy védő. Természetesen a mérkőzések nagy részét nem a három belső védő vonalában játssza Denzel Dumfries, de annyi védekezőfeladat jut neki, hogy szerepkörét tekintve nem lehet egy lapon említeni a támadó középpályásokkal, valamint a támadókkal. Pedig az idényben a legfontosabb statisztikai mutatókban is kijött neki a lépés: 44 tétmérkőzésen 11 gólt szerzett és hat gólpasszt adott az Inter jobb oldali szárnyvédőjeként. Érdemes csínján bánni az ilyen összehasonlításokkal, mert egy-egy játékos góljai és gólpasszai számát erősen meghatározza, hogy a pályán elfoglalt pozíciójához képest mit vár el tőle taktikailag az edzője – Szoboszlai Dominik támadó középpályásként 49 meccsen ért el nyolc gólt és kilenc gólpasszt a Liverpoolban. A holland játékos a harmadik legeredményesebb az Interben ebben az idényben, csupán a két csatár, Lautaro Martínez (48 meccsen 22 gól és hét gólpassz) és Marcus Thuram (47 meccsen 18 gól és kilenc gólpassz) előzi meg.

Gyakorlatilag megtestesíti a tökéletes szárnyvédőt: rengeteget fut, adottságai kitűnőek ahhoz, hogy hátul és elöl is többségében sikerrel vívja meg a párharcait, emellett jól szerel. A gólokat és a gólpasszokat már említettük, de nagyon nehéz tartani őt az ellenfélnek a tizenhatos előterében is, kulcsszerepe van a milánói támadások felépítésében. A Bajnokok Ligája-idényben a posztján az abszolút elitbe tartozik, ha a kialakított helyzeteket vesszük figyelembe (0.19 xG/90 perc), a kilencven percre vetített gólpasszai (0.28/90 perc), a nagy helyzetei (0.28/90 perc) és a teljesség igénye nélkül a lövésmennyisége is nagyszerű (0.94/90 perc). A Barcelona elleni BL-elődöntőre csaknem két hónapos kihagyás után érkezett, idegenben a meccs emberének választotta az UEFA két gólja és egy gólpassza után (3–3), a párharcot követően pedig egyike lett annak a négy játékosnak (Roberto Firmino, Mohamed Szalah és Alessandro Del Piero), aki legalább két gólt és két gólpasszt hozott össze csapatának a négy között a sorozatban, hiszen a visszavágón is volt két gólpassza (4–3), amelyek közül biztosan örökre emlékezetes marad Francesco Acerbi gólját előkészítő centerezése.

Kifejezetten érdekes tény, hogy a szombati döntőben a Paris Saint-Germaint erősíti majd interes elődje, Asraf Hakimi. A marokkói játékos hatalmas szerepet játszott abban, hogy 2021-ben még Antonio Contéval bajnoki címet nyerjen az Inter, és az ő távozásakor érkezett a PSV-től Denzel Dumfries. Mindkét félnek bejött a váltás, Hakimi jól érzi magát Párizsban, és hasonlóan fontos szerepet tölt be Luis Enrique vezetőedző rendszerében, mint a holland futballista Simone Inzaghiéban. Dumfries az elmúlt években is kiegyensúlyozottan és kitűnően futballozott, a Barcelona elleni játéka egyértelművé tette, hogy kiemelkedő klasszisa az Internek, és szombat este Münchenben a Bajnokok Ligája-döntőben is kulcsszereplő lehet.

BAJNOKOK LIGÁJA

DÖNTŐ

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Internazionale (olasz), München (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!