Gulácsi Péter szerint az új BL-ben már nem lehet lazítani

Az idény eddigi legnehezebb mérkőzése vár az RB Leipzigre csütörtök este. A lipcseiek egyelőre veretlenek, ugyanakkor intő jel lehet, hogy a legutóbbi bajnoki fordulóban csak gól nélküli döntetlent játszottak az Union Berlinnel. Márpedig a csütörtöki, Atlético Madrid elleni BL-mérkőzés nagyobb kihívásnak ígérkezik, mint a berliniek elleni találkozó. A spanyolok a nyáron alaposan megerősítették keretüket, összesen 185 millió eurót költöttek új játékosokra, és főleg a támadószekció lett veszélyesebb. A világbajnok Julián Álvarez mellett az egykor az RB Leipzigben is megforduló Alexander Sörloth és Conor Gallagher is érkezett. A német védelemnek tehát fel lesz adva a lecke, vagyis a magyar válogatott Gulácsi Péterre és Willi Orbánra is emberpróbáló mérkőzés vár. A 34 éves kapus bizakodó, és a legtöbb futballistához hasonlóan ő is kíváncsian várja, milyen lesz az átalakított Bajnokok Ligája. Eddig 35 találkozón védett a BL-ben, ebből ötöt játszott le kapott gól nélkül. Ha most is sikerülne, az rosszabb esetben is egy pontot érne a vendégeknek.

„Az új formátumban teljesen nyílt minden, egyik csapat sem mehet biztosra – mondta Gulácsi Péter az RBLive nevű oldalnak. – Ez a játékosok számára is izgalmasabbá teszi a sorozatot, mert minden mérkőzésnek tétje van, minden találkozón a maximumot kell nyújtani. Egyelőre veretlenek vagyunk, és remélem, ez a csütörtöki összecsapás után is így marad.”

Willi Orbán számára pedig azért is lesz fontos a madridi mérkőzés, mert a legutóbbi két bajnoki találkozót eltiltás miatt kihagyta. Még az első fordulóban, a Bochum ellen kapott piros lapot, azaz csaknem legutóbb egy hónapja, augusztus 24-én játszott tétmérkőzést. Érdekesség, hogy ő a 2020-ban játszott, 2–1-re megnyert BL-negyeddöntőben csak csere volt, vagyis pályafutása során először léphet pályára kezdőként az Atlético ellen.

„Ő a csapatkapitány, az egyik alapemberünk, ezért nagyon sokat számít, hogy ismét bevethető – mondta róla Gulácsi Péter. – Higgadtsága és tapasztalata kulcsfontosságú lehet egy ilyen nehéz mérkőzésen.”

Bevehetetlen erőd a Metropolitano Stadion Önbizalomtól duzzadva várja a csütörtöki összecsapást az Atlético Madrid, Diego Simeone együttese az idényben még veretlen, a legutóbbi fordulóban a Valencia ellen nyert simán, 3–0-ra. A spanyolok optimizmusát növelheti az is, hogy a Metropolitano Stadion évek óta bevehetetlen erőd a nemzetközi kupaporondon. Az előző kiírásban az összes hazai BL-mérkőzésüket megnyerték a madridiak, a Feyenoord ellen 3–2-re, a Celtic ellen 6–0-ra, a Lazio ellen 2–0-ra, majd az egyenes kieséses szakaszban az Internazionale és a Dordmund ellen is 2–1-re diadalmaskodtak. A nemzetközi porondon legutóbb három éve, 2021 novemberében a Milantól kapott ki otthon (0–1) a csapat, mindent egybevetve pedig a legutóbbi harminc hazai mérkőzéséből huszonötöt megnyert, és csak hármat veszített el. Az As cikke alapján a topligákból csak a Liverpool büszkélkedhet ennyire jó hazai mérleggel. Ez tehát nem sok jót ígér az RB Leipzignek, az Atlético labdarúgói pedig abban bíznak, hogy nemcsak a csütörtöki találkozót nyerik meg, hanem az egész sorozatot. „Miért ne nyerhetnénk meg a BL-t? – tette fel a kérdést a Mundo Deportivo által idézett Koke. – Erősödtünk a nyáron, jól kezdtük az idényt, és szeretnénk a nemzetközi porondon is jól rajtolni. A lipcseieknek fiatal, dinamikus csapatuk van, ezért nem lesz egyszerű, de győzni akarunk. Az új formátumban jobban felértékelődnek a hazai pályán játszott mérkőzések, ezért mindenképpen szeretnénk megszerezni a három pontot.”

VÉLEMÉNY Diego Siemone, az Atlético Madrid vezetőedzője az As-nak: Az új formátum egyszerű. Nyerni kell, meg minél több pontot gyűjteni. A szurkolók számára is sokkal szórakoztatóbbak lesznek a mérkőzések, mert egyik csapat sem dőlhet hátra két-három kör után. Az RB Leipzig többféle módon képes futballozni, időnként végig támad, de előfordul, hogy ellentámadásokra rendezkedik be. Meglátjuk, ellenünk melyik arcát mutatja.

LAPSZEMLE Marca: A madridi lap külön cikke szentelt Jan Oblaknak, aki immár 450 MÉRKŐZÉSEN VÉDTE az Atlético kapuját. A szlovén kapus épp a BL-ben mutatkozott be a csapatban, és az Olympaikosz ellen három lövésből három gólt kapott. Azóta viszont klublegendává vált, és csütörtökön is sokat tehet a győzelemért. RBlive: A lipcsei lap szerint NAGYON NEHÉZ MÉRKŐZÉS VÁR a vendégekre, amit Marco Rose vezetőedző nyilatkozata is megerősít. A 48 éves német szakvezető csalódott volt az Union Berlin elleni döntetlen után, és arra is figyelmeztetett, hogy az Atlético hasonló stílusban futballozik, de jóval erősebb a kerete, mint a berlinieknek.

