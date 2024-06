Ezüstéremmel és csúcsdöntésekkel hangolt az olimpiára Világos Adriana

„Amikor megláttam a harmadik dobásom eredményét, elsőre én magam sem hittem el”– mondta a Topolyai Sport Club labdarúgó-akadémiáján rendezett sajtótájékoztatón a mindössze 20 éves versenyző, aki a harmadik sorozatban 64.42 méterre dobta a gerelyt, s ennek az eredménynek köszönhetően szerezte meg az ezüstérmet. A dobogó legfelső fokára az osztrák Victoria Hudson állhatott fel, aki húsz centiméterrel dobott nagyobbat Világosnál (64.62 méter), a bronzérem pedig a norvég Marie-Therese Obsté lett (63.50 méter).

„Azt tudtam, hogy jó formában vagyok, és hogy egy jó dobással meglesz a dobogó, s ez jelentős önbizalmat is adott a döntőben” – nyilatkozta Világos, aki hozzátette, hogy egy nagyon rövid pihenő után júniusban még egy, júliusban két versenye lesz, utána pedig következik az első olimpiai részvétele.

„Az, hogy éremesélyes voltam, terhet tett a vállamra, de ezzel sikerült megbirkóznom, aminek nagyon örülök. Az egyéni rekord, ami egyben szerb országos csúcs is, további önbizalmat ad a jövőre, s amennyiben a sérülések elkerülnek, akkor az olimpián is sikerül majd hoznom azt az eredményt, amire képes vagyok, s ezzel elégedett leszek” – mondta Világos, aki kitért arra is, hogy a szervezés nem volt épp a legtökéletesebb.

„Az első és a második dobásomkor is figyelnem kellett a futókat, s ilyen körülmények között nagyon nehéz maximálisan koncentrálni” – közölte a gerelyhajító, aki szerint az olimpián nagyon erős lesz a mezőny, mert az európaiakon kívül másik kontinensekről is érkeznek remek gerelyhajítók.