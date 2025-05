Hihetetlen: már kétmeccses hátrányban a címvédő Celtics az NBA főcsoport-elődöntőjében – VIDEÓ

Boston Celtics–New York Knicks 90–91

A New York Knicks egyetlen pontos különbséggel, 91–90-re győzött a Boston Celtics vendégeként, és ezzel összesítésben már 2–0-ra vezet. A találkozó legjobbja Karl-Anthony Towns volt, aki 21 pontot dobott az este, és emellé még 17 (!) lepattanót is leszedett. A címvédő Celtics egymás után a második hazai meccsén is borzasztó mezőnyszázalékkal dobott, így dupla pályahátrányba került az előzetesen jóval esélytelenebb Knicksszel szemben. Van még visszaút Jayson Tatuméknak? Hamarosan meglátjuk.

Oklahoma City Thunder–Denver Nuggets 149–106

A játéknap második mérkőzése már sokkal simább küzdelmet hozott, az Oklahoma City Thunder otthon 149–106-ra győzött a Denver Nuggets ellen, és ezzel kiegyenlítette a párharc állását. Az MVP-favorit Shai Gilgeous-Alexander ezúttal is remekelt: most 34 pont fűződött a nevéhez. Az OKC domináns győzelmének kulcsa két magasembere, Chet Holmgren és Isaiah Hartenstein feljavuló játéka, s ezzel együtt a Nuggets-sztár Nikola Jokics lelassítása volt. A ligaelső most két meccsre megy Denverbe, de nem mindegy, milyen állásnál tér vissza Oklahoma Citybe.

NBA, RÁJÁTSZÁS

KELETI FŐCSOPORT, ELŐDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

Boston Celtics (2.)–New York Knicks (3.) 90–91

NYUGATI FŐCSOPORT, ELŐDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

Oklahoma City Thunder (1.)–Denver Nuggets (4.) 149–106

A RÁJÁTSZÁS MENETRENDJE

2. KÖR

AZ ÖSSZESÍTETT ÁLLÁSOK

Keleti főcsoport

Cleveland Cavaliers (1.)–Indiana Pacers (4.) 0–2

Boston Celtics (2.)–New York Knicks (3.) 0–2

Nyugati főcsoport

Oklahoma City Thunder (1.)–Denver Nuggets (4.) 1–1

Minnesota Timberwolves (6.)–Golden State Warriors (7.) 0–1

A párharcok az egyik fél negyedik győzelméig tartanak.