NHL: két klasszisa nélkül is nyert a Pittsburgh

Sidney Crosby és Jevgenyij Malkin sem játszhatott a Pittsburghben, a Penguins azonban két kiválósága nélkül is győzött New Yorkban, hiába vezetett kétszer is a Rangers.

Malkin már az ötödik meccsét hagyta ki, Crosby ellenben 229 sorozatban megvívott alapszakaszbeli mérkőzés után hagyott ki egy meccset. Legutóbb 2021. november 21-én fordult elő, hogy egyikük sem volt a pályán a Penguinsben.

A Winnipeg Jets is New York-i ellenfelet győzött le, ezzel nyolcmérkőzésesre növelte győzelmi sorozatát. A Jets másodszor ért el nyolcas sorozatot, mivel a bajnokságot is nyolc sikerrel kezdte.

A RANGERS–PENGUINS MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

FÉRFI JÉGKORONG

NHL, ALAPSZAKASZ

New York Rangers–Pittsburgh Penguins 2–3

Winnipeg Jets–New York Islanders 4–3

Chicago Blackhawks–Nashville Predators 6–2

Edmonton Oilers–Colorado Avalanche 4–5

Los Angeles Kings–Dallas Stars 5–4 – szétlövéssel