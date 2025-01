NBA: Nikola Jokics tripla duplával nyitotta az évet

Az NBA legutóbbi játéknap egyik legjobb egyéni teljesítménye, a Denver sztárjához Nikola Jokicshoz kötődik. A szerb klasszis az Atlanta elleni, 139–120-ra megnyert meccsen már a harmadik negyedben (29 perc alatt) elérte a két számhegyű mutatót három statisztikában is, pályafutása 144. tripla dupláját jegyezve ezzel. A sorozatban harmadszor nyerő Nuggetsben Jokics 23 pontot, 17 lepattanót és 15 asszisztot ért el, de sokat számított Jamal Murray 21 pontja, illetve Russel Westbrook 11 asszisztja is, a 16 pontja mellett.

A játéknap legeredményesebb dobója Trey Murphy III lett a New Orleansban, de a 34 pontja nem ért győzelmet a Miami ellen. Ugyanakkor a New York Knicksben Karl-Anthony Towns 31 pontja és 21 lepattanója már győzelmet eredményezett a Utah Jazz ellen és a 17 pontja mellett szintén 21 lepattanót gyűjtő Domantas Sabonis teljesítménye is sikert eredményezett a Sacrmaento Kings számára a Philadelphia 76ers elleni mérkőzésen, hiába dobott a másik oldalon Paul George 30 pontot.

NBA

ALAPSZAKASZ

Detroit Pistons–Orlando Magic csütörtök 105–96

Washington Wizards–Chicago Bulls 125–107

Miami Heat–New Orleans Pelicans 119–108

New York Knicks–Utah Jazz 119–103

Toronto Raptors–Brooklyn Nets 130–113

Houston Rockets–Dallas Mavericks 110–99

Denver Nuggets–Atlanta Hawks 139–120

Sacramento Kings–Philadelphia 76ers 113–107