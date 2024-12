NFL: a Giants keresztül húzta a Colts rájátszásról szőtt álmait, hatalmas pofont kapott a Cowboys és a Jets

NEW YORK GIANTS–INDIANAPOLIS COLTS

Amikor egyik csapat szurkolótábora sem lehet elégedett a meccs végén: nagyjából így lehetne röviden összefoglalni a New York Giants és az Indianapolis Colts összecsapását. Az Anthony Richardsont sérülés miatt nélkülözni kényszerülő Colts Joe Flacco vezetésével futott ki a MetLife Stadium gyepszőnyegére, a feladat pedig egyszerű volt – egy győzelemmel még életben tarthatná az egyébként igencsak csekély rájátszásreményeit. A másik oldalon a New York-i rajongók valószínűleg nem bánták volna, ha a csapat újabb vereséggel hagyja el a pályát, hiszen a forduló előtt a Giants kezében volt az áprilisi draft első választásának joga.

Drew Lockot ez nem igazán hatotta meg, 309 yardot és négy touchdownt passzolt, egyszer ő maga futott be a célterületre a labdával a kezében. Ki kell emelni az újonc elkapót, Malik Naberst, aki hét elkapásból 171 yardot és két TD-t is szerzett.

A Giants védelme 33 pontot engedett, ugyanakkor háromszor labdát is szerzett – két interceptiont és egy fumble-t. A Colts-védelem viszont nem tudott mit kezdeni a hazai támadósorral, ráadásul a speciális egység is óriásit hibázott a szünet után, a második félidőt ugyanis rögtön visszahordott TD-vel kezdte a Giants Ihmir Smith-Marsette révén. A pontgazdag találkozón végül a Giants örülhetett, 45–33-ra nyert, így az Indianapolis biztosan nem lesz ott a rájátszásban. Ami a New York-i Óriásokat illeti, jelenleg a New England Patriotsé az 1/1-es draftcetli.

PHILADELPHIA EAGLES–DALLAS COWBOYS

Jalen Hurts sérülése miatt ismét Kenny Pickett kapott lehetőséget a Philadelphia Eaglesben. Nick Sirianni csapata azonnal egy picksixszel kezdte a meccset, ám ezután kissé meggyűlt a baja a szintén csereirányítóval felálló Dallas Cowboysszal. Cooper Rush egy szép drive végén Jalen Tolbertet találta meg a célterületen belül, az első negyed 7–7-tel ért véget. Ezután már rálépett a gázpedálra az Eagles, DeVonta Smith fantasztikusan játszott, hat elkapást mutatott be, összesen 120 yardot és két TD-t hozott össze.

Pickett a félidő előtt tush pushsal jutott be az end zone-ba egy yardról, a harmadik negyedben viszont megsérült, miután Micah Parsons megütötte. Tanner McKee nem szállt be megilletődötten, négy kísérletből két TD-t is passzolt, egyet az előbb említett Smithnek, egyet pedig a másik klasszis elkapónak, A. J. Brownnak. A hajrára nagyon elhúztak a hazaiak, 41–7-tel ért véget a meccs.

A földön is remekelt az Eagles, Saquon Barkley 167 yardot futott, ezzel pedig átlépte a kétezer yardos határt – az alapszakasz utolsó körében 101 futott yardra van szüksége, hogy megdöntse Eric Dickerson 2015 yardos rekordját.

BUFFALO BILLS–NEW YORK JETS

A Buffalo Bills magabiztos győzelemmel szerezte meg a második kiemelést az AFC-ben, Josh Allenék áldozata ezúttal a New York Jets volt. Az MVP esélyes irányító három touchdownnal zárta a meccset, kettőt passzolt, egyet futott.

A labda mindkét oldalán domináns teljesítményt nyújtottak a Bölények, a védelem kétszer a levegőben lopta le Aaron Rodgers passzát, akit 40–0-nál le is ültettek. A csereként beálló Tyrod Taylor valamelyest kozmetikázott az eredményen, két TD-t is passzolt, így alakult ki a 40–14-es végeredmény.

TAMPA BAY BUCCANEERS–CAROLINA PANTHERS

A 17. kör a Tampa Bay Buccaneers esélye lehet: az NFC Déli csoportját a fordulót megelőzően az Atlanta Falcons vezette, amelynek viszont igencsak nehéz meccse lesz vasárnap éjszaka Washingtonban a Commanders ellen. A floridai gárdának azonban még nem ezzel a találkozóval, hanem a Carolina Panthersszel kellett foglalkoznia – a Bucsnak kötelező volt a siker, hiszen csak egy győzelemmel és Falcons-vereséggel ugorhatna a csoport élére az alapszakasz utolsó fordulója előtt.

Baker Mayfield a szebbik arcát vette elő a volt csapata ellen, és ez nagyon kellett is a Buccaneersnek. A korábbi 1/1-es irányító brillírozott, öt TD-passzt osztott ki, egyszer sem adta el a labdát, a meccset 359 passzolt yarddal és 153.0-s iránítómutatóval zárta. Nagy segítségére volt ebben Mike Evans, aki két touchdownt és 97 yardot kapott el. Bucky Irving mellett sem lehet elmenni, az újonc futó ezúttal nem szerzett hatpontost, viszont 190 scrimmage yardot hozott össze.

Immár nem maradt más, mint éjszaka Jayden Dainelsnek és a Commandersnek szurkolni.

