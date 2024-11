„Fehlstart Angriff” Münchenben, önsorsrontás Dallasban

A HÉT JÁTÉKA. A Denver Broncos egyetlen 35 yardos mezőnygólra került attól, hogy megállítsa az idén egyedüliként veretlen Kansas Cityt, amelynek sikerszériája az előző idényre is visszanyúlva 14 mérkőzéses volt. Csakhogy Wil Lutz biztos három pontnak tűnő próbálkozásánál a játékidő lejártakor 16–14-re vezető Chiefs védője, Leo Chenal beleütött a kapu felé tartó labdába, amely irányt változtatott. A mezőnygól kimaradt, a Kansas City pedig továbbra is hibátlan. „Bárhogy nyerünk, az csodálatos, ezek a pillanatok a legszebbek. Mindenki arról álmodik, hogy az ő megoldása dönti majd el a meccset, és a legszebb, hogy ennek együtt örülhetünk” – mondta Patrick Mahomes, a Chiefs irányítója. „Egyetlen extra döntött a javukra. A kezünkben volt a meccs, de ezzel a játékkal kitépték belőle. Felnőttünk a Chiefs mellé, két remek csapat volt a pályán, egyszer majd a mi javunkra dől el így a meccs” – fogalmazott Bo Nix, a Broncos QB-ja.

Mitch Holthus calls a game-winning blocked kick for the undefeated Kansas City #Chiefs!!! pic.twitter.com/wYSle4Eiwm — 📽️ Red Tribe Cinema (@ClayWendler) November 10, 2024

Mindez spanyol kommentárral

Things you need to hear: Chiefs blocked FG call by Tico Sports 🔥 pic.twitter.com/HH8UO1N63w — Tico Sports (@KCTicoSports) November 10, 2024

A Kansas City az első 9 meccsén összesen 58 pont volt a különbség, azaz átlagosan 6.4 ponttal nyeri meg a találkozókat – az NFL történetében még egy klub sem jutott el 9–0-s mérlegig úgy, hogy csak 58 ponttal volt több a szerzett pontja a kapottnál.

A HÉT ELSZALASZTOTT REKORDJA. A Baltimore a Cincinnati elleni csoportrangadó előtt sorozatban 42 mérkőzésen jutott el legalább száz futott yardig. Ha a Bengals ellen is elérte volna ezt az értéket, beállította volna a 43 meccses örökrekordot, amelyet már korábbi menetelésének köszönhetően eleve magáénak tudhat, holtversenyben a Pittsburghgel. Mivel a következő fordulóban éppen a Steelersszel találkozik, a csoportrivális ellen érhette volna el a 44 mérkőzést, és lehetett volna a rekord egyedüli tulajdonosa. A Bengals elleni utolsó támadása során a Ravens éppen elért a 100 futott yardig, úgy tűnt, folytatódik a sorozat, jöhet a rekorddöntési kísérlet. Csakhogy a Cincinnati azok után, hogy 38 másodperccel a vége előtt touchdownnal felzárkózott 35–34-re, kétpontos kísérlettel az azonnali győzelemre tört, de nem sikerült megszerezni a bónuszpontokat. A kirúgást követően a Ravensé lett a labda, Lamar Jackson pedig a hátralévő időt lefuttatandó letérdelt, ami mínusz egy yard futásnak számít, így ugrott a Balimore sorozata.

A HÉT GESZTUSA. A Carolina vasárnap délután Münchenben győzte le hosszabbításban a New York Giantset. A mérkőzés játékvezetője, Shawn Hochuli az első negyed végén németül mondta be a Panthers támadóegységének büntetését: „Fehlstart Angriff. Fünf Yard Strafen!”

Referee Shawn Hochuli auf Deutsch: "Fehlstart Angriff. Fünf Yard Strafen!" 😂 Love It! pic.twitter.com/MP8HVfbrrV — René Bugner (@RNBWCV) November 10, 2024

Hochuli tulajdonképpen családi hagyományt vitt tovább, ugyanis apja, Ed Hochuli is NFL-játékvezető volt, és 2005-ben Mexikóvárosban spanyolul mondta be az ítéletet.

When in Rome... Or, like father, like son...

Ed Hochuli, working the first international regular season game in Mexico City, 2005.

Shawn Hochuli, working the last international game this season in Munich, 2024.#NFLInternationalSeries pic.twitter.com/wH8bDLKa76 —  Fᴏᴏᴛʙᴀʟʟ Zᴇʙʀᴀs🇺🇦 (@footballzebras) November 11, 2024

A HÉT FORDÍTÁSA. A Houston 23–7-re vezetett a nagyszünetben a Detroit ellen, ráadásul Jared Goff sorra dobálta az interceptionöket. Az irányító karriercsúcsot jelentő öt labdaeladása ellenére a Lions fordítani tudott, 19 pontot szerzett és egyet sem engedett a Texansnak. A védelem nagy szívességet tett Goffnak, aki Matt Ryan 2012-es bravúrja óta első irányítóként nyert öt elpasszolt labdája ellenére. Nem mehetünk el szó nélkül a Texans megjelenése mellett, a houstoni csapat tiszta pirosban állt ki, még a sisakok is pirosan fénylettek, fekete szarvakkal a két oldalukon.

A Texans piros sisakja

A HÉT VITÁJA. A hét rangadóját játszotta egymással a Tampa Bay és a San Francisco Floridában. A 49ers a sérülés után visszatérő Jake Moody utolsó másodperces, 44 yardos mezőnygóljával nyert 23–20-ra, de előtte három kísérletet is elhibázott. A harmadikat 20–17-es San Franciscó-i vezetésnél – ha mindháromszor pontosan céloz, 29–17 az állás, és nincs izgalom a végén. Ezt gondolhatta Deebo Samuel, a 49ers elkapója is, aki igen mérges volt a speciális egység tagjaira a harmadik hiba után, Taybor Pepper long snappert nyakon ragadta, majd ugyanezzel a mozdulattal Moodyt is meglegyintette.

Deebo Samuel grabbed the neck of long snapper Taybor Pepper and swiped at kicker Jake Moody after a third missed field goal pic.twitter.com/wFIK3p38DR — Ollie Connolly (@OllieConnolly) November 10, 2024

A nap hőse aztán Moody lett, a meccs után pedig jöhetett a magyarázkodás. „Általában nem vagyok ilyen, de a játék hevében nagyon mérges lettem, nehezen dolgoztam fel, hogy ennyire szoros maradt a meccs. Ez nem én vagyok. Túl fogunk lépni rajta” – mondta Samuel. Moody és Pepper is egyetértett abban, hogy túllépnek a történteken („Az a dolgom, hogy berúgjam a mezőnygólokat” – szögezte le Moody), és Kyle Shanahan vezetőedző is elmondta, beszélt az érintettekkel, akik között nincs harag.

Moody with the 44-yarder for the W. pic.twitter.com/b18ePR1rTu — San Francisco 49ers (@49ers) November 10, 2024

A HÉT HIBÁJA. A Pittsburgh a Washington elleni idegenbeli meccsén a Jetstől szerződtetett Mike Williams 34 yardos elkapásával vette át a 28–27-es vezetést. Ám még volt hátra 2:22 perc. A Commanders ellenakciója elakadt, de úgy tűnt, hiába jöhetett újra a Steelers, a győzelem bebiztosításához szükséges first down elmaradt, és miután a Washington rendre időt kért, a Steelers 1:02 percnél negyedik és egyen ragadt a félpályánál. A pittsburghi védelem a negyedik negyedben áthatolhatatlannak bizonyult, így nyilvánvaló döntés lett volna, hogy egy puntolás után a saját célterülete elé szegezi a Commanderst. Russell Wilson azonban megbeszélte Mike Tomlinnal, hogy inkább feláll a támadósor egy újabb akcióra. Mindenki tudta, hogy nem fogják elindítani a játékot, hanem csak arra tesznek egy próbát, hátha kiugrik az egyik washingtoni védő, amiért járna egy ötyardos büntetés, vele a first down, ami időkérések hiányában egyenlő a meccs végével. Mindenki tudta, még talán Johnny Newton, a Washington újonc védőfalembere is, mégis beugrott a Steelers támadófalába, miközben senki más sem mozdult meg. A pittsburghiek ünnepeltek, a túloldalon pedig nem győzték vigasztalni Newtont.

"WASHINGTON PLAYED INTO THEIR HANDS!" - Ian Eagle pic.twitter.com/xJVK322wZ0 — Awful Announcing (@awfulannouncing) November 10, 2024

A HÉT ÖNGÓLJA. A Dallas stadionjának fekvéséből adódóan délután a lemenő nap úgy süt be az ablakain, hogy teljesen elvakítja az egyik irányba támadó csapatot. Jerry Jones tulajdonos készíttetett fekete sötétítő függönyöket, és a főiskolai, egyetemi futballmeccsekre, illetve gyakorlatilag minden más eseményre be is húzzák őket, de Jones az NFL-meccseken megtiltotta a használatukat, mert szerinte a tv-ben így mutat igazán jól az aréna. Csakhogy CeeDee Lamb a Philadelphia ellen a szemébe sütő nap miatt nem látta a felé dobott labdát a célterületen, és amikor még meccsben volt a Dallas, a csapatnak ez volt a legjobb esélye a touchdownra. A vége 34–6 lett az Eagles javára. Amikor a meccs után Lambet a függönyök használatáról kérdezték, azt mondta, mindig be kellene húzni őket. Jerry Jones viszont nem érti, mi a gond. „A pénzfeldobás előtt tudjuk, merről fog sütni a nap, hiszen a saját stadionunkban játszunk. Mit tegyünk? Romboljuk le és építsünk egy újat másik szögben? Szórakoznak velem?”

Really rare in sports to see the consequences of your hubris play out so plainly pic.twitter.com/SgTamXsef0 — Jonathan Jones (@jjones9) November 10, 2024

A HÉT KIFAKADÁSA. Kevesen várták el a 4–5-ös mérlegű Indianapolistól, hogy legyőzze a 7–2-es Buffalót, és nem is történt nagy meglepetés, amikor 30–20-as Bills-sikerrel zárult az összecsapás. A sorozatban harmadik vereségét elszenvedő Coltsból Kenny Moore II elkeseredve beszélt a csapatnál tapasztalható attitűdről. „Úgy gondolom, nem mindenki tesz meg mindent a sikerért. Nehezen viselem el, hogy sokakat hidegen hagy a helyzetünk, hogy nem érzik a fejlődés szükségét. Hiányzik az erőfeszítés, a részletekre való odafigyelés, nem mennek át az értekezleteken megbeszélt elemek az edzésmunkába, és így persze a meccsre sem. Ez látszik az eredményeken” – mondta Moore.

HA MOST KEZDŐDNE A RÁJÁTSZÁS. Közeledik a playoffhoz a San Francisco 49ers, amely már 5–4-es mérleggel áll, de mivel az Arizona is győzött, még mindig csak a második az NFC Nyugati csoportjában, és ez a mérleg egyelőre nem elég jó a playoffhoz. Az AFC-ben a Denvernek jelenleg az 5–5 is elég ahhoz, hogy rájátszást érő helyen álljon.

AFC. Erőnyerő: Kansas City Chiefs (9–0)

Wild Card-párosítások: Buffalo Bills (8–2)–Denver Broncos (5–5), Pittsburgh Steelers (7–2)–Los Angeles Chargers (6–3), Houston Texans (6–4)–Baltimore Ravens (7–3)

NFC. Erőnyerő: Detroit Lions (8–1)

Wild Card-párosítások: Philadelphia Eagles (7–2)–Green Bay Packers (6–3), Atlanta Falcons (6–4)–Washington Commanders (7–3), Arizona Cardinals (6–4)–Minnesota Vikings (7–2)

HA MOST DRAFTOLNÁNAK. A múlt héten hetes holtverseny volt a liga legrosszabb, 2–7-es mutatójával. A hét csapatból a New England, a New Orleans és a Carolina győzött, a Cleveland és a Las Vegas szabadnapos volt, így a 10. forduló után két klub maradt a lista legalján: a Minnesotától mezőnygólokkal vereséget szenvedő Jacksonville Jaguars és a New York Giants áll 2–8-cal, közülük a floridai csapat lenne a kedvezményezett a drafton. A héten pihenő Raiders és a Browns mellé feljött a Titans a 2–7-es csapatok közé.

Draftsorrend, top 10: 1. Jacksonville Jaguars, 2. New York Giants, 3. Cleveland Browns, 4. Tennessee Titans, 5. Las Vegas Raiders, 6. New England Patriots, 7. Carolina Panthers, 8. New York Jets, 9. New Orleans Saints, 10. Miami Dolphins

NFL, ALAPSZAKASZ

10. FORDULÓ

Péntek

Baltimore Ravens–Cincinnati Bengals 35–34

Vasárnap

Carolina Panthers–New York Giants 20–17 – hosszabbítás után – Münchenben

Chicago Bears–New England Patriots 3–19

Indianapolis Colts–Buffalo Bills 20–30

Kansas City Chiefs–Denver Broncos 16–14

New Orleans Saints–Atlanta Falcons 20–17

Tampa Bay Buccaneers–San Francisco 49ers 20–23

Washington Commanders–Pittsburgh Steelers 27–28

Jacksonville Jaguars–Minnesota Vikings 7–12

Los Angeles Chargers–Tennessee Titans 27–17

Dallas Cowboys–Philadelphia Eagles 6–34

Arizona Cardinals–New York Jets 31–6

Houston Texans–Detroit Lions 23–26

Kedd

Los Angeles Rams–Miami Dolphins 15–23

A 11. FORDULÓ MŰSORA

Péntek

2.15: Philadelphia Eagles–Washington Commanders (Tv: Arena4)

Vasárnap

19.00: Chicago Bears–Green Bay Packers

19.00: Detroit Lions–Jacksonville Jaguars

19.00: Miami Dolphins–Las Vegas Raiders

19.00: New England Patriots–Los Angeles Rams

19.00: New Orleans Saints–Cleveland Browns

19.00: New York Jets–Indianapolis Colts

19.00: Pittsburgh Steelers–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)

19.00: Tennessee Titans–Minnesota Vikings

22.05: Denver Broncos–Atlanta Falcons

22.05: San Francisco 49ers–Seattle Seahawks

22.25: Buffalo Bills–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)

Hétfő

2.20: Los Angeles Chargers–Cincinnati Bengals (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Dallas Cowboys–Houston Texans (Tv: Arena4)