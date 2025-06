Már ötödik alkalommal szervezték meg a marokkói Magyar Nagykövetség közreműködésével a Rabati Nemzetközi Vízilabdatornát

A marokkói főváros adott otthont a VII. Rabati Nemzetközi Vízilabdatornának május 29. és 31. között, a viadalt már ötödik alkalommal szervezte meg a rabati Magyar Nagykövetség a helyi USCM-mel, a Marokkói Vasutas Sport Klubbal közösen – tájékoztatta lapunkat a rabati Magyar Nagykövetség. Az amatőr eseményre a helyi klubcsapatok és nemzetközi egyesületek mellett magyar csapatok is érkeztek – a férfi és női csapatok mellett idén először gyerekek is szerepeltek a tornán. A szervező marokkói klubban Tromler Miklós rabati magyar nagykövet, Gór-Nagy Miklós világbajnok vízilabdázó, a Külgazdasági és Külügyminisztérium sportdiplomáciai tanácsadója is játszott, de további magyar játékosok, mint Holubecz Barnabás, Manhertz Martin és Munkácsy Róbert is az USCM-met erősítették. Az évről évre fejlődő kupa nemcsak a vízilabda szépségét és a magyar sikertörténeteket mutatja be, hanem a sport értékein és a vízilabda-közösségen keresztül a társadalmi beilleszkedést és a nemzetközi együttműködést is erősíti. A korábbi évekhez hasonlóan idén is képviselte magát magyar férficsapat a viadalon, mégpedig a Balaton Vízilabda Klub.

Abdellatif Idmahama, a Marokkói Olimpiai Bizottság főtitkára (balról), Tromler Miklós, Gór-Nagy Miklós és Amine Kuame nemzetközi kapcsolatokért és sportért felelős igazgató

A torna mellett Tromler Miklós nagykövet és Gór-Nagy Miklós külügyi sportdiplomáciai tanácsadó hivatalos tárgyalásokat folytattak a helyi sportélet felső vezetőivel, többek mellett Mohamed Szaad Berrada marokkói sportminiszterrel és Abdellatif Idmahamával, a Marokkói Olimpiai Bizottság főtitkárával, Jusszef Belkasmival, a Nemzeti Sportinfrastruktúra-fejlesztő és -üzemeltető Vállalat vezérigazgatójával. Az esemény remek alkalmat nyújtott a magyar diplomatáknak, hogy a sporton keresztül erősítsék a magyar érdekeket az afrikai kontinensen.

A szóban forgó vízilabdatorna egyedülálló lehetőséget adott a magyar vízilabda sikerei mellett a sportszakértelem átadására is Tromler Miklósnak és Gór-Nagy Miklósnak. Számos területen további előre lépések várhatók, ami erősíteni fogja a nemzetközi sportéletben a magyar országkép pozitív megítélését. A nagykövet szerint „a sport kiváló soft-power eszköz kultúrák és nemzetek megismeréséhez és nemzeti érdekünk képviseletéhez. Ennek szellemében tervezzük megszervezni a VIII. Rabati Nemzetközi Vízilabda Tornát, ahova várjuk a további magyar női, férfi és gyermek csapatok jelentkezését.”

A háromnapos versenyt lezáró döntő mérkőzést végül a spanyol Caballa nyerte a magyarokkal felálló marokkói USCM klubcsapat ellen 12–11-re.