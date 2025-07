Varga Zsolt a szerbek legyőzése után: „Az volt a győzelem kulcsa, hogy túllőttük őket”

– A világbajnok után az olimpiai bajnokot is legyőzték. Minek köszönhető a siker?

– Nagyon jól kezdtünk, meggyőzően játszottunk, de a szerbek pontosan tudják, hogyan nyerjék meg az ilyen mérkőzéseket, ezért nagyon kellett figyelnünk a végén. Megnehezítették a dolgunkat, mert hátul is jók, a centereik is erősek, rengeteg emberhátrányt kaptunk. Az volt a győzelem kulcsa, hogy túllőttük őket – persze nyilván védekezésben is megtettünk mindent, voltak blokkjaink és labdaszerzéseink is.

– Mennyire sikerült érvényesíteniük a sebességbeli előnyüket?

– Ha nem is fáradt el mindenki a szerbektől, mert Dusan Mandics azért a végjátékban is hozta a formáját, de más játékosokon láttam a fáradtság jeleit. Óriási taktikai csata volt, hogy kit tudunk kipontozni a kulcsembereik közül, igyekeztünk megfogni őket.

– Jöhet a világbajnoki döntő a spanyolok ellen.

– Jól ismeri egymást a két csapat. Sokat készültünk együtt az elmúlt években, az idén is többször játszottunk ellenük, nagyon erős válogatottról van szó. Örülök, hogy ott vagyunk a döntőben, egyben megragadnám az alkalmat, hogy gratuláljak a női válogatottnak, amely szintén nagy utat járt be, az elődöntőben is fantasztikusan játszott. Méltán lehetünk büszkék mindkét csapatra.