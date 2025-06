A visszatérő olaszok egy góllal legyőzték Manherczéket Nápolyban

Napra pontosan tíz hónapja történt a párizsi olimpia helyosztóján: az olasz férfi vízilabda-válogatott a zsűriasztalnak háttal hallgatta a himnuszát, majd percekig passzív játékkal tiltakozott. Az olaszok már a mieink ellen szétlövéssel elveszített negyeddöntő után forrongtak Francesco Condemi végleges kiállítása miatt, ritkán látható jelenetsor játszódott le a parkolóban. A nemzetközi szövetség októberben féléves felfüggesztéssel büntette Alessandro Campagna együttesét, amely így kihagyta az idei vk-sorozatot, de a világbajnokságon már vízbe ugorhat.

Merthogy az eltiltás letelt, hétfő este éppen a magyar válogatott elleni felkészülési találkozón tértek vissza az olaszok. Meg is adták a módját: a felújított Scandone uszodában táblás ház volt, csaknem háromezer néző zsúfolódott be. Az első félidőben bőszen lengették a kiosztott zászlókat, a házigazda ugyanis futószalagon szállította az akciógólokat, már hattal is vezetett. A mieinknél Angyal Dániel villant meg emberelőnyből, de azonnal érkezett a válasz, ráadásul a következő nyolc percben nem tudtunk betalálni, a nagyszünetben 8–3-ra vezettek a vendéglátóink.

A két újonccal, Mizsei Mártonnal és Szalai Péterrel felálló magyar válogatott azonban nem hagyta annyiban a dolgot, a ragyogó formában pólózó Manhercz Krisztián vezérletével többször is három gólra zárkózott. Sőt, Fekete Gergő révén a záró negyed közepén már csak kettő volt közte, az utolsó percben pedig az egyenlítésért támadtak a mieink, de az olaszok egy gólt megőriztek az előnyükből, 13–12-re megnyerték a meccset.

„Az már az itteni edzéseken is látszott, hogy előrébb tartanak az olaszok, hiszen nekik egy játékosuk volt érdekelt a BL négyes döntőjében, míg nekünk ez a negyedik nap, hogy a teljes keret együtt van. Ezek, meg az első félidő alapján azt mondom, pozitívum, hogy ebből a helyzetből tudtunk egy jó mérkőzést generálni, melynek a végén még a döntetlen is benne volt. Fontos, hogy fel tudtunk állni, tettük a dolgunkat – a tanulság egyértelmű: minden helyzetből meg kell tanulni kihozni a maximumot. Egy épülési folyamatban vagyunk, amikor olyanok is kapnak lehetőséget, akik még soha nem voltak válogatottak, illetve több olyan fiatal is, akik nem lesznek egyből szupersztárok, viszont a jövő érdekében igenis építeni kell őket, márpedig fejlődni, tanulni az ilyen meccseken lehet igazán” – értékelt a találkozó után a magyar szövetség honlapján Varga Zsolt szövetségi kapitány.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS, FÉRFIAK, NÁPOLY

Olaszország–Magyarország 13–12 (3–1, 5–2, 2–4, 3–5)

G: Guerrato 3, Bruni, Cannella, Condemi 2-2, Di Fulvio, Gianazza, Iocchi Gratta, Patchaliev, ill. Fekete G., Manhercz K. 3-3, Angyal, Burián, Jansik Sz., Molnár E., Nagy Ákos, Vismeg Zs.